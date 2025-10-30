Reanimal Hands-On Preview: La naturale evoluzione di Little Nightmares

HQ

Se, come me, pensavate che Little Nightmares 3 fosse una visione deludente del futuro della serie, ho buone notizie. Gli sviluppatori originali della serie, Tarsier Studios, offriranno presto la loro opinione su come la formula di cui sono stati pionieri, ispirata a Playdead, possa evolversi. E a giudicare dalla demo di 30 minuti dello Steam Next Fest a cui ho giocato di recente, sono ben posizionati per offrire uno dei migliori giochi horror del prossimo anno.

Non c'è bisogno di passare molto tempo nel mondo di Reanimal per rendersi conto che proviene dallo stesso sviluppatore di Little Nightmares. Come in quella serie, assumi il ruolo di un piccolo bambino mascherato in un mondo spaventoso pieno di grandi adulti che vogliono farti del male. Risolverai enigmi gestibili, superando furtivamente i pericoli prima di dover inevitabilmente scappare in frenetiche sequenze di fuga.

Ma Reanimal offre anche molte nuove funzionalità che lo fanno sembrare diverso. Ad esempio, la demo (e a quanto pare anche il gioco completo) inizia in una barca di cui tu (The Boy) hai il pieno controllo. Navighi tra boe incandescenti finché non vedi un corpo che galleggia senza vita nell'acqua scura. Lo tiri fuori, somministri la rianimazione cardiopolmonare e quando riesci a riportare in vita la ragazza (chiamata semplicemente The Girl). La ragazza può essere controllata da un altro giocatore. E mentre Little Nightmares 3 è stato inizialmente in cooperativa, è una novità per Tarsier eReanimal offre anche la modalità cooperativa locale. Sì, grazie! L'altra novità è che i personaggi parlano. Non c'è molto, certo, ma parlano. Nella demo era limitato a poche frasi, ma sarà interessante vedere se questo cambiamento si tradurrà in una narrazione notevolmente più diretta.

In barca, i due bambini navigano verso una fessura in una gigantesca parete rocciosa verticale. Nel canyon dietro la fessura, pezzi di roccia schizzano giù e all'uscita le mine quasi bloccano la via d'uscita. Ospitale non lo è. D'altra parte, è visivamente impressionante con un'atmosfera così densa che anche un coltello da chef giapponese avrebbe un duro lavoro da tagliare. Sulla terraferma, esploro una sorta di capannoni di produzione industriale, servizi igienici e fognature. È sporco e opprimente nel modo giusto e sembra molto diverso dall'inquietante e minaccioso rispetto agli ambienti molto più puliti di Little Nightmares 3.

Tuttavia, lo sviluppo più impressionante - e uno dei principali fattori che contribuiscono all'eccellente atmosfera - è la nuova telecamera cinematografica. I giochi Little Nightmares hanno sempre utilizzato una prospettiva a scorrimento laterale, in cui spesso ci si poteva muovere anche in profondità. Classico 2.5D. La telecamera di Reanimals è molto più libera e in movimento quasi costante. Sembra brillante, per prima cosa, e riduce anche l'imbarazzante giudizio sulla profondità che ha sempre afflitto Little Nightmares. Non vedo l'ora di vedere cosa può fare Tarsier con esso nelle scene che abbiamo visto nei trailer.

Durante la ricerca nei capannoni della fabbrica echeggiante, si scopre che i nostri protagonisti hanno una missione. Stanno cercando un terzo figlio, Hood, che non vuole venire subito con loro. La loro ricerca di Hood li porta dalla fabbrica a uno scalo ferroviario dove incontriamo il mostro della demo, una classica creatura umanoide simile all'argilla chiamata Sniffer. Nell'aspetto e nel comportamento è un po' più vicino ai classici nemici di Little Nightmares di quanto sperassi, ma come hanno dimostrato i trailer, ci sono fortunatamente mostri molto più oltraggiosi da cui fuggire.

A parte il design eccessivamente familiare di Sniffer, l'unica altra cosa di cui posso lamentarmi è una soluzione leggermente oscura a un puzzle facile in cui i bambini trovano una chiave usando uno sturalavandini su un gabinetto, dopodiché un cadavere (molto sottile) si apre e la chiave esce dal cadavere. Niente del puzzle era difficile, ma sembrava illogico, il che mi ha portato fuori dall'esperienza.

In altre parole, siamo nel reparto delle minuzie assolute. La prima mezz'ora di Reanimals costruisce magistralmente l'atmosfera e le nuove aggiunte come la barca e la telecamera mi rendono impaziente di scoprire come Tarsier possa sviluppare il suo brillante stile distintivo. E per quanto esplosivo sia in particolare l'ultimo trailer, il 2026 non può arrivare abbastanza in fretta.