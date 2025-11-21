Recensione del gioco da tavolo: Gwent - Il leggendario gioco di carte

HQ

I veterani dei Witcher sanno di cosa si trattava davvero la Caccia Selvaggia. No, non si trattava di riunirsi con Ciri o di uccidere mostri, ovviamente. La priorità principale di Geralt era sfidare tutti i suoi amici a una partita di Gwent - il mini-gioco che aveva conquistato il mondo dei videogiochi quasi dieci anni fa. Dall'uscita di Witcher III nel 2013, il gioco di carte coinvolgente è stato rivitalizzato in un gioco autonomo e le splendide illustrazioni di Gwent sono state stampate da appassionati collezionisti in tutto il mondo.

È sempre stato scontato che Gwent facesse il salto fisico dal mondo digitale, soprattutto per me, che gioco a Gwent da oltre un decennio. Così ora CD Project Red ha realizzato il sogno di un gioco ufficiale di Gwent che si possa giocare nel pub più vicino o a casa in cucina davanti a una birra. Infine, pensai quando aprii per la prima volta la scatola marrone del gioco e colorai il tavolo del soggiorno con l'equivalente di Witcher poker. Finalmente, ho potuto condividere una gioia che è radicata così profondamente nel mio repertorio di gaming!

Le carte leader in alto conferiscono al giocatore abilità uniche, mentre le carte eroe ti permettono di proteggere i tuoi punti forza dagli effetti dell'avversario.

Annuncio pubblicitario:

Dopo circa venti round di Gwent, però, mi sento più diviso dal leggendario gioco di carte. Non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che Gwent fosse pensato solo per l'uso digitale, perché il formato fisico di Gwent mostra soprattutto quanto il concetto possa essere vecchio e rigido se non è adattato correttamente. Il concetto è lo stesso del mini-gioco: inizi con dieci carte e posizioni carte in tre file diverse per distribuire i punti (non vuoi raccogliere tutte le uova in un solo cestino). Questo avviene in tre turni - vince chi riesce a raccogliere più punti in due turni su tre! Finora, questo non è un problema.

Nel formato fisico, però, le meccaniche di costruzione del mazzo ne risentono perché le differenze strategiche tra le varie fazioni del gioco sono minime. Bisogna dire che ci sono delle carte di buona qualità; puoi giocare come Nilfgaard, Scoia'tael, Northern Realms, Monsters e Skellige, con la stessa bellissima illustrazione del mini-gioco che adorna le carte spesse. Tuttavia, la maggior parte delle carte non ha abilità e tutte le fazioni si trovano su carte identiche. Nel minigioco questo funzionava bene per poter usare le stesse carte tra fazioni, ma nel formato fisico c'è una netta mancanza di identità e le tattiche diventano rapidamente ripetitive. Ciò che distingue le fazioni sono le carte leader, dove puoi scegliere tra cinque diverse abilità di leader per darti un vantaggio unico. Eppure qui manca una profondità strategica.

Chiunque abbia giocato al mini-gioco di Witcher 3 si sentirà proprio a casa qui, anche se è strutturato in modo goffo.

Questo è qualcosa che CD Project Red ha capito subito sviluppando uno spin-off di Gwent per mobile (la versione a cui gioco quotidianamente), dove ogni fazione ha carte uniche che si fondono con le diverse personalità delle fazioni. Nilfgaard punta tutto sulle spie e sulla distruzione dei mazzi avversari, mentre Scoia'tael si concentra sulle trappole e sul dominio degli elfi. Purtroppo la stessa varietà non si trova nel gioco da tavolo Gwent, anche se ci sono piccole tracce qua e là, ma ovviamente era prevedibile. Il gioco da tavolo ufficiale non era pensato per essere altro che il minigioco in formato stampato, intendo solo che la traduzione in carte di cartone non funziona altrettanto bene.

Annuncio pubblicitario:

Da un lato, apprezzo davvero l'eleganza semplice del design di Gwent e l'ho sempre fatto. Non si tratta di combinare una serie di effetti jolly come in molti giochi di carte moderni: si tratta più di trovare il momento giusto per prendere il proprio turno e "sanguinare" le carte nemiche. È divertente vedere come il tuo avversario si sia preparato agli scenari peggiori, come esplodere effetti di bruciatura o carte spia ben calibrate. Questo è sempre stato il mini-gioco: trovare un equilibrio tra il numero di punti e quello di carte in mano. Se hai meno carte rispetto all'avversario, rischi di rimanere indietro verso la fine del round. Semplice ed elegante, come ho detto.

La scatola contiene oltre 200 carte con cui giocare, ma molte carte sono un po' troppo identiche per distinguere davvero le fazioni.

D'altra parte, il Gwent fisico dà per lo più un'impressione piatta e disordinata quando devi moltiplicare un sacco di punti e somministrare effetti meteorologici, che in Wild Hunt venivano gestiti automaticamente. Non sono nemmeno un grande fan delle modalità di gioco aggiunte come Free For All, 2vs2 e modalità Solo, che per lo più risultano goffe e aggiunte alla prova. Anche il manuale delle regole è un caos poco chiaro, quindi assicurati di giocare con qualcuno che sappia davvero qualcosa su Gwent. Considerando che il prezzo è elevato, probabilmente mi sarei aspettato anche un vero tabellone da gioco e non il tabellone pieghevole di carta che offre No Loading Games.

Gwent: The Legendary Card Game è all'altezza della leggenda? Sì e no. È esattamente quello che ci si aspetterebbe dal mini-gioco e non cerca di fingere di essere altro, ma come deckbuilder risulta anche deludente. Se vuoi semplicemente possedere il minigioco come trofeo per videogiochi o se vuoi semplicemente ampliare la tua collezione di The Witcher, questa scatola sarà apprezzata, soprattutto per possedere tutte le carte che il videogioco ha passato centinaia di ore a raccogliere. Come gioco di carte di 25-30 minuti, Gwent funziona anche come semplice passatempo, con la scatola che offre mazzi già pronti da usare. Ma come gioco di duello, ci sono opzioni molto migliori se vuoi solo giocare qualcosa di veloce e facile.

Punteggio: 5/10

Numero di giocatori: 1-5 (al meglio di due)

Durata partita: 20-30 minuti

Complessità: 2/5