Recensione: JBL Sense Pro auricolari all'aperto

Chi di voi ci segue da anni e legge le nostre recensioni di hardware e gadget conosce fin troppo bene la tendenza nel segmento delle cuffie verso modelli sempre più isolati. Da quando produttori come Bose e Sony hanno reso Active Noise Cancelling una tecnologia sempre più popolare e ricercata, è sorta molta concorrenza che avvantaggia solo il consumatore. JBL ora offre alcune delle migliori cuffie e auricolari ANC, come la JBL Tour One M3 tra le prime e la JBL Tour Pro 3 tra le seconde. Ma se non avessi bisogno di isolarti così tanto?

Parallelamente a questa tendenza pro-ANC, ne è emersa un'altra che cerca l'opposto: offrire la massima qualità sonora ma con una certa permeabilità al rumore esterno (o ai suoni). Certo, puoi attivare il "talk through" o lasciare passare il suono ambientale attraverso i microfoni delle cuffie ANC, ma sappiamo che non è la stessa cosa. E alcuni marchi hanno provato esperimenti che, almeno per me, non sono così convincenti, come i Sony LinkBuds.

La risposta dell'azienda Harman si chiama JBL Sense Pro , e nella sua prima iterazione mi ha già sorpreso. È il top di gamma di una nuova linea di design "Open Ear" e della tecnologia brevettata OpenSound che dà origine ad altri modelli più accessibili o più sportivi, ma che nella sua versione Pro raggiunge la sua migliore espressione per ascoltare musica e fare chiamate a mani libere.

Il JBL Sense Pro è fondamentalmente un auricolare circumaurale o sopra l'auricolare. "Ma cosa stai dicendo?" Sì, lascia che ti spieghi. Naturalmente, non si tratta di cuffie con cuscinetti che poggiano sulle orecchie o le coprono, ma di un paio di minuscoli auricolari indossati in una custodia con corpo allungato che circonda l'orecchio, ma non inseriti nel condotto uditivo. Sono come piccoli altoparlanti direzionali che concentrano il suono nel condotto uditivo, appesi molto vicini.

Il design a "gancio" svolge una doppia funzione nel modello di fascia alta Pro. L'originale di tenere l'orecchio perché non è tenuto in posizione con l'unità inserita, e un secondo esclusivo di questa versione: il "ciondolo" posteriore non solo bilancia i pesi e nasconde la batteria, ma funge anche da sensore per capire quando l'utente parla tramite vibrazioni ossee, E così migliora notevolmente la cancellazione del rumore, qui sì, quando è il momento di fare una telefonata. Ingegnoso!

"Aspetta un attimo, piccoli altoparlanti? Deve suonare mediocre... "Ecco che arriva la sorpresa: quando mi aspettavo un suono distante, scatolato e freddo, ho trovato un risultato sorprendentemente buono. Il basso è particolarmente impressionante, ma c'è chiarezza, vicinanza, calore. Non è proprio il risultato audiofilo che i modelli menzionati ottengono con la cancellazione attiva e passiva del rumore e il loro mandato tradizionale, ma puoi capire che i JBL Sense Pro siano cuffie per molto più di un podcast occasionale.

Ora devi solo pensare se hai davvero bisogno di qualcosa del genere da un po', magari come uso alternativo se hai già cuffie con cancellazione del rumore o come uso principale se ti serve qualcosa che non ti isola troppo o che non sia così invadente, letteralmente, per le tue orecchie. Ho trovato alcuni usi ideali, come quando cucino o ascolto musica classica al lavoro, senza dover urlare il classico "cuffie insieme!". Tuttavia, l'uso più bello è quando si fa una passeggiata circondato dalla natura. Perché le auto e i rumori delle zone più stressanti della città (per non parlare di un aereo o di un treno) sono qualcosa che tutti vogliamo cancellare, ma se parliamo di uccelli, del sibilo delle foglie di questo autunno o del rumore dell'acqua che scorre da una sorgente, allora è un'esperienza fantastica accompagnarli con buona musica. Anche il mormorio delle persone in un caffè tranquillo può essere una cosa positiva!

Anche se, come ho detto, questa è la prima iterazione e vedremo sicuramente evoluzioni in futuro, questa è una versione di classe. Il punto ideale per un ascolto migliore richiede una piccola regolazione della pinza flessibile di ogni unità, e questo deve essere ripetuto ogni volta perché la posizione predefinita viene resettata quando torni al custodio di ricarica. È semplicemente normale. Inoltre, in queste regolazioni attiverai i controlli touch mille volte, ma questa è la questione della dimensione piccola e leggera. D'altra parte, abbiamo sperimentato che il sistema si spegnesse quando usava una singola unità per un po', ma abbiamo avuto questo problema da una fonte Android, non su iOS. E mi manca lo zero lag del Tour Pro 3 con il mio Nintendo Switch 2, ma è una sfida ardua.

Per quanto riguarda le chiamate, è davvero un salto rispetto ad altri modelli che possono solo scegliere di aggiungere sempre più microfoni. La voce dell'utente JBL Sense Pro può suonare un po' modificata "o come un'IA che parla", mi ha detto un chiamante, specialmente in ambienti rumorosi (immagina un viale trafficato e ventoso), ma questo viene corretto in privato, e parli meglio anche quando la tua voce proviene dall'ambiente.

Naturalmente, il prodotto incorpora anche tutti i formati e protocolli nelle loro versioni più recenti, come Bluetooth 6.0, Auracast, IP54, ricarica wireless, connessione multipunto, Hi-Res Audio e 8+30 ore di autonomia della batteria.

È una sensazione quasi magica ascoltare musica sul JBL Sense Pro, come se la colonna sonora della tua vita ti accompagnasse. Li vedo come compagni in momenti specifici, mentre i loro cugini con ANC mi isolano negli ambienti più spiacevoli. Ma ora che stiamo diventando sempre più isolati, mi piace avere questo nuovo concetto a portata di mano quando trovo quei momenti di maggiore pace e connessione.