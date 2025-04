Rematch Impressioni: Forse il gioco di calcio più emozionante che abbiamo visto da molto tempo a questa parte

HQ

Dopo il successo dell'unico Sifu, sentire che Sloclap ha spostato la sua attenzione su un arcade, il gioco di calcio multiplayer non era esattamente sulla mia cartella del bingo. La progressione naturale tra le due idee è libera nel migliore dei casi, ma chiaramente questo non dovrebbe portare nessuno a preoccuparsi. Lo dico come qualcuno che ha passato un po' di tempo durante lo scorso fine settimana a mettere Rematch attraverso la suoneria, come parte di una beta chiusa anticipata. Sebbene fosse chiaro che il gioco ha alcuni difetti, è anche un gioco di calcio che sembra fresco, è inesorabilmente eccitante e ha sicuramente un futuro. Quindi, per farla breve, ti consigliamo di segnare il 19 giugno sul tuo calendario.

Per chi non sapesse cosa sia Rematch, questo è un gioco di calcio simile a FIFA Street che stravolge il tipico gameplay isometrico più strategico. Invece di guardare l'azione dall'alto, assumi il ruolo di un giocatore in una squadra di quattro o cinque individui e da una prospettiva in terza persona. Essenzialmente, pensa a Rocket League tranne che invece di auto e un pallone enorme, sono tutte dimensioni tipiche e realistiche del calcio. L'obiettivo è quindi quello di lavorare come una squadra per muovere la palla lungo un campo chiuso, simile a un'arena, passando, ingannando l'avversario e diventando creativi per impostare un tiro in porta. È il calcio tradizionale in questo senso, ma dove Rematch lo capovolge è nel set di regole, che elimina il fuorigioco, i falli, il VAR e fondamentalmente tutti i fastidi che affliggono il gioco moderno. Potresti pensare che questo porterebbe a un'azione folle e incontrollabile, ma non è così, anzi direi che scorre meglio di qualsiasi altro gioco di calcio oggi sul mercato.

Certo, questo è in parte dovuto alle meccaniche e alla struttura di gioco che Sloclap ha creato. Rematch ha un design che in molti casi sembra un po' simile a Sifu. Il movimento e le abilità sono tutti costruiti e perfezionati in modo tale da sembrare naturali ed equilibrati, e tutto si unisce per creare un gioco in cui, nonostante si abbiano solo una manciata di input, si ha la sensazione di avere innumerevoli modi per metterli in pratica sul campo. Ancora una volta, simile a Sifu, Rematch può essere semplice o complesso come vuoi che sia, ci vuole solo pratica e impegno per raggiungere nuove vette nel gioco.

Le meccaniche di base ruotano attorno al movimento, al passaggio, al tiro, al contrasto e al trucco. Poiché non è necessario passare da un giocatore all'altro, devi solo preoccuparti di padroneggiare questi elementi fondamentali, altrimenti la sfida che Rematch offre ruota attorno al posizionamento e alla strategia. Ad esempio, potresti essere un grande fan del bel gioco e del suo lato abile, trascorrendo più tempo a perfezionare i film arcobaleno e trucchi ingegnosi per incanalare il tuo Neymar interiore. Qualcun altro potrebbe invece preferire essere più incentrato sugli affari, mantenendo una posizione avanzata ed essendo una minaccia profonda affidabile e un marcatore, come un Harry Kane. Allo stesso modo, potresti controllare il flusso del gioco, tenere un'area di centrocampo, recuperare e intercettare la palla quando il momento lo richiede e poi darla in pasto ai tuoi attaccanti, proprio come farebbe Kevin De Bruyne. E cito questi esempi perché Rematch ti permette di giocare in questi modi, o di passare da uno all'altro a tuo piacimento, anche allacciando i guanti dei portieri quando necessario. Questo è il gioco di calcio per la massima libertà di espressione, un esempio di ciò che può essere creato quando gli sviluppatori si spingono oltre i confini e sfidano ciò che ci aspettiamo da questo tipo di esperienze.

Ma enfatizzare la libertà di espressione in modo così predominante ha i suoi demoni. Rematch è un gioco di squadra e solo un gioco di squadra. Devi lavorare insieme ad altri giocatori, non c'è modo di controllare una squadra completa di 11 persone qui da solo, sei un singolo ingranaggio nella macchina. Il motivo per cui questo può portare a frustrazioni è che alcuni giocatori sono meno giocatori di squadra di altri, e vedere uno dei tuoi alleati perdere la palla per la quinta volta consecutiva perché sta cercando di inchiodare il perfetto gol da solista può essere assolutamente schiacciante. Allo stesso modo, tutti vogliono la gloria, quindi anche trovare persone che facciano correttamente il lavoro sporco, che si tratti di mantenere la posizione in porta o di effettuare i contrasti e le sfide necessarie in un ruolo difensivo, può essere una sfida. Un po' più di rigidità nei ruoli farebbe molto per incoraggiare i giocatori a concentrarsi un po' di più sulla strategia e sul gioco di squadra rispetto alle azioni in solitaria e alle azioni di trucco non necessarie.

Inoltre, e presumo che questo sia più un problema della closed beta e non qualcosa che affliggerà il gioco completo, ma c'è stata una netta mancanza di possibilità di scegliere un server su cui giocare, il che ha portato ad alcune strane lobby di matchmaking in cui mi sono confrontato con persone sui server dell'Asia orientale, Gestire ping e latenza assurdi. Le lobby europee funzionavano come un sogno, quindi il motivo per cui il gioco ha deciso di mettersi spesso in coda nei server provenienti da parti lontane del pianeta non ha assolutamente senso ed è stato francamente frustrante.

Inoltre, vale la pena notare che il tutorial di Rematch è forse uno dei peggiori che abbia mai incontrato. Il calcio è il calcio, quindi non ci vuole un genio per capire cosa serve per segnare un gol o come dribblare con la palla, ma sarebbe utile se il tutorial fornisse informazioni su quali pulsanti premere per placcare e passare, come lanciare la palla o anche alcuni elementi più intricati, come ad esempio come assumerai i compiti di portiere se il tuo portiere esaurisce l'area mentre sei ancora al suo interno... Sono le piccole cose che non vengono spiegate per qualche motivo.

Tuttavia, al di là di queste frustrazioni Rematch ha molto da offrire. È un gioco straordinario con una bella presentazione e un'atmosfera elegante. La direzione artistica e la grafica sono vivaci e colorate, l'atmosfera è perfetta ed emozionante, gli elementi di personalizzazione consentono ai giocatori di dare la propria impronta all'esperienza e il sistema di controllo semplificato ma stretto è uno dei migliori schemi di controllo sportivo che abbia mai giocato fino ad oggi. Sloclap è un team di grande talento, e dopo Sifu e ora Rematch, il cielo è davvero il limite per questo gruppo creativo.