Remco Evenepoel vince la prima cronometro del Tour de France e Pogacar guida la classifica generale

Remco Evenepoel ha vinto la sua prima tappa al Tour de France 2025. Come previsto, ha vinto la tappa 5, la prima prova cronometrata del Grand Tour, un percorso pianeggiante di 33 km intorno a Caen, in Normandia, completandolo in 36 minuti e 42 secondi. Evenepoel è uno dei corridori più forti quando si tratta di velocità pura e ha vinto due volte i Campionati del Mondo UCI, una prova a cronometro, nel 2023 e nel 2024, oltre a vincere l'oro a Parigi 2024 e il Vuelta a España nel 2022.

Evenepoel, con 64 vittorie in carriera, aggiunge una seconda vittoria al Tour de France, ma crede che la sua possibilità di vincere il Tour arriverà più tardi. "Ho fatto quello che dovevo fare per prendermi più tempo possibile e fare un salto di qualità in Classifica Generale. È un po' la stessa situazione dell'anno scorso, quindi sono contento di questo. È un grande passo verso il podio, ma c'è ancora molta strada da fare. Tutti sanno cosa accadrà la prossima settimana e la settimana dopo. Un anno verrò a vincere il Tour, ma quest'anno è un po' troppo presto".

Evenepoel, completamente recuperato dal grave incidente subito a dicembre, sale al secondo posto della classifica generale, a 42 secondi da Tadej Pogacar, vincitore della quarta tappa, che oggi era secondo e ha conquistato la maglia gialla.