Report: Hunter Schafer tra i favoriti per interpretare la principessa Zelda nel film live-action The Legend of Zelda

Dopo il grande successo diThe Super Mario Bros. Movie, quando Nintendo ha annunciato l'intenzione di adattareThe Legend of Zelda, ma invece in un formato live-action, molti fan hanno iniziato a urlare ai quattro venti su chi secondo loro dovrebbe interpretare chi nel film. Ci sono state varie opinioni e opinioni su chi dovrebbe gestire i compiti diGanondorf, e lo stesso per il protagonista Link, con molte star popolari attuali che sono state suggerite, come Timothée Chalamet e Tom Holland. Ma mentre nessun favorito è mai stato veramente scelto per questi altri personaggi, il consenso generale è stato che un'attrice dovrebbe gestire i compiti di Princess Zelda.

Quell'individuo è la star di Euphoria e Cuckoo Hunter Schafer. Molti hanno tracciato parallelismi tra l'aspetto dell'attrice e quello di Zelda, e la sua filmografia e la sua esperienza dimostrano certamente che è in grado di gestire un ruolo del genere.

Ora, l'insider Daniel Richtman ha condiviso su X che anche Schafer è stata adocchiata per il ruolo di Zelda, suggerendo che Nintendo e Sony Pictures sono d'accordo con i fan sul fatto che farebbe un lavoro ammirevole come personaggio titolare della serie.

Questa non è affatto una conferma, ma dal momento che The Legend of Zelda dovrebbe arrivare nei cinema a marzo 2027, siamo al punto in cui le informazioni certe dovrebbero iniziare a diffondersi prima che la produzione inizi probabilmente prima della fine dell'anno... supponendo che il film non venga accolto con un ritardo.