Report: Overcooked sta diventando un reality show su Netflix

HQ

Se hai giocato a Overcooked, sai che pochi titoli offrono lo stesso stress e frustrazione genuini di cercare di servire hamburger o sushi ai clienti in una cucina assurdamente mal progettata in cui sei stipato insieme ad altri chef a un ritmo sempre crescente.

L'idea è geniale, e a quanto pare Netflix e A24 sono d'accordo, visto che secondo Deadline stanno attualmente lavorando a un reality con squadre, tutte ispirate a Overcooked. Oltre ai fan del gioco, si ritiene che il concetto possa raggiungere anche un pubblico più ampio quando gli chef devono cucinare in cucine dal design bizzarro che possono muoversi, avere ostacoli irragionevoli e tutti i tipi di colli di bottiglia.

Non è ancora chiaro quando possiamo aspettarci la premiere, ma di certo non suona più ridicola di molti altri reality show, quindi possiamo sicuramente immaginare che questo sia un intrattenimento spensierato e stressante che sarà un successo. Inoltre, diverse persone dello sviluppatore Ghost Town Games saranno coinvolte nella produzione per garantire che sia autentico.

Al giorno d'oggi sempre più giochi vengono trasformati in film e serie TV, ma è ancora insolito che diventino reality show, quindi possiamo tranquillamente presumere che le società televisive seguiranno questo con grande interesse per vedere se è qualcosa che sarà un successo tra gli spettatori.