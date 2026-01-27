Resident Evil Requiem gira a 60 fps e 4K con il ray tracing attivato su PS5 Pro

HQ

L'altro giorno abbiamo riportato che il 13% di tutti gli acquirenti di PlayStation 5 negli Stati Uniti ha optato per una PlayStation 5 Pro, e sospettiamo che la cifra sia più o meno la stessa in Europa. Questo permette loro di giocare a versioni più impressionanti dei giochi usciti per console, ma quanto ciascun titolo sarà migliore dipende dallo sviluppatore.

Molti probabilmente sono curiosi di sapere cosa significhi questo per Resident Evil Requiem, che sarà lanciato il 27 febbraio. Ora, il direttore del gioco, Akishi Nakanishi, ha rivelato tramite il blog giapponese di PlayStation (grazie Push Square) cosa significhi questo per la versione PlayStation 5 Pro, e pensiamo che molte persone apprezzeranno la notizia.

Si scopre che questa avventura molto attesa (che sarà pubblicata anche su PC, Switch 2 e Xbox Series S/X) con il ray tracing attivato funzionerà a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 4K. Se disattivi il ray tracing, potrai aumentare il frame rate a circa 90 frame al secondo (ma può arrivare fino a 120 frame al secondo). Inoltre, è garantito il supporto per altre funzionalità PlayStation, come l'utilizzo delle funzionalità del controller e altro.