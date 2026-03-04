Resident Evil Requiem ha già venduto cinque milioni di unità

HQ

Ci aspettavamo che Resident Evil Requiem fosse un grande successo per Capcom, dato che guardando le varie cifre dei giocatori su Steam e simili suggerisce che oltre un milione di fan hanno provato il gioco. Ora abbiamo informazioni ufficiali direttamente da Capcom.

In un comunicato stampa, è confermato che Resident Evil Requiem ha già venduto fino a cinque milioni di unità su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. È chiaro che questo dimostra che l'interesse per la serie nel suo complesso è ancora eccezionalmente alto, dato che questi dati rendono già Requiem uno dei lanci di maggior successo dell'anno.

Parlando di più su questo, Capcom aggiunge: "Il franchise Resident Evil presenta giochi survival horror in cui i giocatori utilizzano una varietà di armi e altri oggetti per sopravvivere a situazioni terrificanti. Sostenuti da una appassionata base di fan globale, le vendite cumulative di giochi dal debutto del primo titolo di questa serie di punta nel 1996 superano i 183 milioni* di unità."

Se non avete ancora giocato a Requiem, non perdere la nostra recensione entusiasta in cui mettiamo in evidenza perché questo gioco è da non perdere.