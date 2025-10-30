Resident Evil Requiem, Resident Evil Biohazard e Resident Evil Village si combinano in Resident Evil Generation Pack

HQ

Ieri abbiamo dato una prima occhiata ai preordini per Resident Evil Requiem , comprese le nuove edizioni e i cosmetici extra se sei disposto a spendere. Se non ti sei ancora buttato nelle nuove esperienze horror di Capcom, i tre titoli non remake più recenti saranno disponibili come bundle il prossimo anno nel Resident Evil Generation Pack per Nintendo Switch 2.

In questa raccolta di giochi, ottieni l'edizione oro di Resident Evil 7: Biohazard, l'edizione oro di Resident Evil Village e Resident Evil Requiem. Per tre giochi, di cui uno che sarà nuovo di zecca al momento del lancio il 27 febbraio 2026 e due che vengono forniti con tutte le loro espansioni, paghi $ 89,99.

Questo è un buon affare, soprattutto considerando che alcuni nuovi giochi su Switch 2 costano solo $ 80. Queste sono le carte chiave del gioco, quindi se sei un pazzo per le versioni fisiche, potresti voler stare alla larga. Inoltre, vale la pena notare che sullo store di Nintendo si dice che questo accordo termina il 31 marzo 2026. Ciò significa che hai solo circa un mese per acquistare il Resident Evil Generation Pack, se lo desideri.