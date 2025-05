Riot Games festeggia i cinque anni di Valorant con celebrazioni orientate al Regno Unito e ai paesi nordici

HQ

Sono passati cinque anni da quando Riot Games ha lanciato per la prima volta Valorant, il suo sparatutto tattico progettato per competere con Counter-Strike. Negli anni trascorsi da allora, sono stati lanciati diversi nuovi personaggi, mappe e modalità, il gioco è arrivato su console e la scena degli eSport è esplosa fino a diventare anche una delle più grandi al mondo. Inutile dire che Valorant è stato un enorme successo e quest'estate sta cercando di celebrare il suo quinto anniversario.

Con il gioco in arrivo per la prima volta il 2 giugno 2020, quest'anno, tra il 7 e il 18 giugno (per lo più), Riot Games ospiterà una serie di attività ed eventi di persona nel Regno Unito e in Irlanda, e anche in Norvegia, Finlandia e Svezia.

Per il Regno Unito, ci saranno sei eventi, con le location scelte che saranno le seguenti:



Londra - Razer Store - 7 giugno



Warwick - Warwick Esports Centre - 7 giugno



Londra - Piattaforma Shoreditch e Nuova Meta - 10 giugno



Londra - GiantX - 11 giugno



Manchester - Pixel Bar - 11 giugno



Durham - Università di Durham - 13 giugno (solo studenti)



Per quanto riguarda l'Irlanda e i Paesi nordici, le località e le date sono le seguenti:



Stoccolma, Svezia - Comic Con Stoccolma - 31 maggio - 1 giugno



Cork, Irlanda - National Esports Centre - 13 giugno



Oslo, Norvegia - Eldorado - 14 giugno



Jyväskylä, Finlandia - Exen Esports - 18 giugno



Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi da questi eventi, ci viene detto di attendere con impazienza incontri, gadget esclusivi, vibrazioni della comunità e attività a tema.

Oltre a questo, per coloro che non possono partecipare agli eventi della community, Riot ha molto in programma per il gioco vero e proprio, incluso il grande Patch 11.00, che bilancerà le abilità, aggiungerà la nuova mappa alla competitiva con un incentivo a giocarci, affronterà ulteriormente il comportamento scorretto dei giocatori e lo smurfing, e modificherà anche il modo in cui funziona la competizione.

Un po' più tardi, possiamo aspettarci l'aggiornamento Unreal Engine 5, con questo fissato per la fine di luglio, poi i replay in arrivo nel gioco a settembre e poi cambiamenti ancora più grandi in arrivo per il lato competitivo degli eSport del gioco all'inizio del 2027.