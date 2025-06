Robocop: Rogue City - Unfinished Business Anteprima: lo comprerei per un dollaro!

HQ

Ho un paio di confessioni da fare prima di iniziare questa anteprima per intero: non ho visto i film di Robocop, né ho giocato allo sparatutto d'azione di Teyon Robocop: Rogue City. Tuttavia, dato che ero presente alla BigBen Week la scorsa settimana, ero in qualche modo posizionato come la persona migliore per dare un'occhiata all'imminente espansione standalone Unfinished Business.

Unfinished Business nasce dallo sviluppatore Teyon che sogna un DLC e poi realizza che i suoi sogni si adattano meglio a un'espansione. Ambientato dopo gli eventi del gioco base, Unfinished Business vede Alex Murphy dirigersi verso la Omni Tower - una struttura istituita dall'OCP per controllare tutte le unità di polizia robotiche di Detroit - dopo che è stata invasa da una forza ostile e mercenaria.

Con questa forza nemica in grado di prendere potenzialmente il controllo di tutti i robot nell'area circostante, la posta in gioco è sufficientemente alta in Unfinished Business. L'espansione assume in gran parte la forma di un film d'azione, con una struttura più snella e snella rispetto al gioco base. Ci sono solo missioni da completare qui e, sebbene gli obiettivi secondari possano darti alcune cose extra da fare, non ci sono vere aree aperte da esplorare. È un ciclo di passaggi da un ambiente all'altro, facendo esplodere chiunque si metta sulla tua strada.

Annuncio pubblicitario:

Il tempo che ho avuto modo di trascorrere con Robocop: Rogue City - Unfinished Business è stato quindi un vortice di azione brillantemente cruenta. Le sparatorie sono super divertenti e rinfrescanti in quanto si gioca essenzialmente nei panni di una torretta ambulante, non del tutto indistruttibile ma abbastanza forte da sembrare un eroe d'azione degli anni '80. Nuovi nemici come droni volanti e soldati che brandiscono scudi ti impediscono di sentirti come se potessi semplicemente eliminare tutti con un semplice colpo alla testa, e le nuove uccisioni sono un diversivo comicamente violento ogni volta che trovi un nemico in attesa vicino a un oggetto giallo.

Oltre alle eliminazioni, Robocop ha anche una manciata di nuovi strumenti nella manica corazzata. La sua arma di base, l'Auto-9, può essere potenziata in una serie di aggiornamenti per farla sembrare ancora più l'arma migliore del gioco. Hai anche accesso ad alcune nuove armi come la Cryo Gun, che può interagire con l'ambiente e con i nemici.

Sebbene queste aggiunte siano abbastanza innovative, le cose più grandi che i giocatori vecchi e nuovi noteranno arriveranno nella storia dell'espansione. Come parte della storia, che vede ricomporsi figure del passato di Robocop come il cattivo Cassius Graves, possiamo giocare nei panni di personaggi diversi. Nell'anteprima, ho sperimentato una delle migliori fantasie di potere degli ultimi anni quando ho giocato con un'unità ED-209. Beh, la fantasia di potere è durata fino a quando non ho deciso di provare a scendere le scale. Inoltre, come parte dell'espansione, potrai giocare nei panni di Alex Murphy prima che diventasse Robocop. Sembra che questa volta la narrazione si concentri più forte. C'è ancora molta azione, ma poiché i giocatori impiegheranno circa 8 ore per completare Unfinished Business, la struttura più lineare consente una storia concisa, ancora una volta più simile a un film d'azione giocabile.

Annuncio pubblicitario:

Se questo aggiunge abbastanza per far emozionare i giocatori di Robocop: Rogue City sembra essere nell'aria. Per quanto ho potuto dire parlando con i colleghi giornalisti all'evento, sembra che nel complesso Unfinished Business aggiunga più Robocop ma non apporti modifiche sostanziali. In gran parte, sembra che la formula di Robocop: Rogue City sia stata vincente, ma se stai entrando in questa espansione aspettandoti che ci siano un sacco di funzionalità aggiuntive, i principali punti di discussione sembrano essere alcuni nuovi nemici, armi e la nuova campagna narrativa.

Se, come me, sei completamente nuovo a Rogue City, allora Unfinished Business sembra finora un'ottima introduzione, anche se è ambientato dopo gli eventi del gioco principale. Personaggi come Robocop possono essere catapultati in qualsiasi scenario e sarai in grado di capire cosa sta succedendo abbastanza rapidamente. La struttura lineare di Unfinished Business ti consente di buttarti nell'azione. L'espansione non è troppo facile, ho notato. Anche se non sono morto a difficoltà Normale, le cose si sono complicate rapidamente, quindi i giocatori sparatutto che desiderano una sfida ne troveranno sicuramente una con le opzioni di difficoltà più elevate. Altrimenti, è difficile trovare altre cose da dire per questa espansione. È più Robocop, senza molte rifiniture aggiuntive, ma un nucleo abbastanza forte da renderlo un'esplosione costante.