Rockstar ha usato l'IA per "zero parts" di Grand Theft Auto VI, afferma il CEO di Take-Two

I fan spaventati credevano che potesse esserci un altro ritardo imminente nel recente bilancio di Take-Two. Tuttavia, la società madre dello sviluppatore di GTA sembrava in realtà piuttosto sicura, dicendoci che il marketing inizierà quest'estate e che c'è una seria convinzione che la data di uscita di novembre sarà rispettata.

Parlando con Gamesindustry.biz, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato anche un nuovo dettaglio riguardante lo sviluppo del gioco, affermando che l'IA generativa non ha avuto alcun impatto su ciò che Rockstar sta cucinando. "A proposito di IA, sono stato entusiasta fin dall'inizio," iniziò. "I prodotti di questa azienda sono sempre stati costruiti con machine learning e intelligenza artificiale. Siamo sempre stati leader nel settore, e attualmente abbiamo centinaia di progetti pilota e implementazioni in tutta la nostra azienda, anche all'interno degli studi. E stiamo già vedendo casi in cui gli strumenti di IA generativa stanno guidando costi ed efficienze temporali."

"Detto questo, penso che gli strumenti da soli creino grandi proprietà di intrattenimento? No, non ci sono prove che sia così e non sarà più così in futuro. In particolare per quanto riguarda GTA 6, l'IA generativa non ha alcun ruolo in ciò che Rockstar Games sta costruendo. I loro mondi sono fatti a mano. È questo che li differenzia. Sono costruiti da zero, edificio dopo edificio, strada per strada, quartiere per quartiere. Non sono generati proceduralmente, non dovrebbero esserlo. È questo che rende un grande intrattenimento," continuò Zelnick.

Per chi desidera Grand Theft Auto VI ma forse è preoccupato che l'IA generativa sia insinuata nel gioco, questo è un momento di sollievo. L'IA è nel mondo dei videogiochi da un po', ma abbiamo sempre considerato che sia il modo in cui i nemici imparano ad adattarsi ai nostri movimenti, e cose del genere. Vedere ambienti generati dall'IA, arte e altro ancora nei nostri giochi è qualcosa che pochi di noi desiderano.