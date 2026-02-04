Il marketing di Grand Theft Auto VI "inizierà quest'estate"

HQ

Proprio di recente, abbiamo riportato che Grand Theft Auto V continua a vendere scarpo, con ben cinque milioni di copie vendute negli ultimi tre mesi, portando il totale dei giochi venduti a 225 milioni. Impressionante, ma ormai non se ne parla più tanto perché tutta l'attenzione è su Grand Theft Auto VI.

Ora Gematsu riporta che Take-Two ha rivelato in un comunicato stampa a IGN che presto si parlerà ancora di più della parte sei, che sarà pubblicata più avanti questo autunno (sempre in copie fisiche):

"La nostra esecuzione durante tutto il 2026 è stata straordinaria e siamo molto fiduciosi mentre ci avviciniamo al 2027—che promette di essere rivoluzionario per Take-Two e per l'intera industria dell'intrattenimento—guidato dal rilascio del 19 novembre di Grand Theft Auto VI, con il lancio marketing di Rockstar previsto per questa estate."

Questo significa che non dovremmo essere troppo lontani dall'inizio del marketing, momento in cui possiamo aspettarci che il già enorme hype aumenti significativamente.