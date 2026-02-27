Samsung Galaxy S26 e Buds 4 annunciati durante l'Unpacked 2026

HQ

Se vai a San Francisco... puoi visitare Samsung Galaxy Unpacked. L'evento è concluso, e si può davvero riassumere in due lettere: IA. Queste due lettere rappresentano una grande linea di separazione tra le persone. Il fatto è che Samsung non produce più telefoni cellulari; esistono telefoni con IA.

Ci sono state molte fughe di notizie, ma ora abbiamo ufficialmente visto la nuova serie Galaxy S26.

"Crediamo che l'IA debba essere qualcosa su cui le persone possano contare nella vita di tutti i giorni, progettata per funzionare costantemente per tutti senza richiedere alcuna competenza tecnica. Con la serie Galaxy S26, ci siamo concentrati sul rendere l'IA il più fluida e naturale possibile, con la tecnologia che lavora in modo discreto in sottofondo, così che le persone possano concentrare le loro energie su ciò che conta davvero.", ha detto TM Roh, Amministratore Delegato, Presidente e Capo della Divisione Device eX&P (DX) di Samsung Electronics, riuniti all'interno del bellissimo edificio Palace of Fine Arts di San Francisco. Sembrava quasi paradossale trovarsi in un luogo progettato per sembrare una rovina romana mentre ascoltava cosa riservava il futuro.

Il grande problema era che la maggior parte di ciò che veniva mostrato non sorprendeva, dato che già da tempo era trapelato troppo online. Personalmente, trovo questo deludente, perché quei momenti wow sembrano sempre speciali. Il Samsung Galaxy S26 offre alcune funzionalità eccellenti, una delle quali è qualcosa che non avevamo mai visto prima in un telefono cellulare e che credo diventerà standard in futuro. Quello di cui sto parlando qui è qualcosa chiamato Privacy Display. Potresti aver già sperimentato questo, ad esempio, in una banca, dove lo schermo non può essere visto dai lati e solo la persona seduta direttamente davanti al computer può vedere ciò che c'è sullo schermo. Questo di solito prevede una pellicola protettiva a forma di adesivo, mentre nel Samsung Galaxy S26 Ultra è integrata nello schermo. Sarà possibile nascondere l'intero schermo in ogni momento, nascondere le notifiche, proteggerti quando inserisci le password e nascondere lo schermo quando apri le app che hai scelto di abilitare la funzione. Se mi chiedessi quale singola caratteristica faccia risaltare l'S26 Ultra dalla massa, sarebbe questa. Una caratteristica davvero utile nella vita reale.

Questa volta sono stati presentati il Galaxy S26 e il Buds4.

In breve, funziona bloccando la quantità di luce emessa da certi pixel e in quale direzione, usando anelli fisici. Praticamente come un telaio. I pixel sono solitamente progettati per emettere luce con un angolo il più ampio possibile per una migliore visibilità. Privacy Display utilizza una tecnologia che Samsung chiama Black Matrix, che fa andare la luce dritta avanti, come se avessi messo un rotolo igienico davanti a una torcia. Secondo un precedente comunicato stampa, questa è una cosa su cui l'azienda lavora da cinque anni e, dopo aver tenuto il telefono tra le mie mani, posso solo dire che ci sono riusciti.

Poi c'era la questione dell'IA. È stato molto difficile evitare queste due lettere durante i nostri giorni a San Francisco. A un evento di anteprima al City View al Metreon, non potevo nemmeno prendere un caffè senza vedere Galaxy AI sopra i muffin. Mentre aspettavano l'inizio del grande evento Unpacked, non era il Galaxy S26 a scorrere sullo schermo, ma il Galaxy AI. E l'idea è che l'IA Galattica ridurrà i passaggi tra intenzione e azione.

Fratello maggiore e fratellino.

Potrebbe essere qualsiasi cosa dalla funzione Now Nudge, che trova automaticamente le informazioni rilevanti per te. Se un amico ti chiede una foto di un viaggio specifico, non devi entrare nell'album e scorrere centinaia di foto se non vuoi. Ora Nudge suggerirà invece foto rilevanti dell'album basate su ciò che il tuo amico ha chiesto. Oppure, se ricevi un messaggio da qualcuno che vuole incontrarsi per pranzo, il Galaxy S26 controllerà automaticamente il tuo calendario per vedere se sei libero in quel giorno e in quell'ora. C'è anche la funzione migliorata Cerchio per Ricerca con Google, dove puoi cerchiare qualcosa nella tua foto e l'identificazione ora funziona su più oggetti contemporaneamente.

Per chiunque tema che l'IA possa prendere il controllo delle nostre vite, posso solo dire che i nostri telefoni cellulari sono già stati conquistati, nel Galaxy S26, da Bixby, Gemini e Perplexity. Spiegherò quanto bene tutte queste funzioni funzionino effettivamente nella vita reale, e non solo sulla carta, nella mia recensione del Samsung Galaxy S26 Ultra una volta che avrò avuto un po' più di tempo da dedicare a esso.

Come probabilmente avrete già notato, non ho scritto nulla sulle altre due varianti del Galaxy S26. Tuttavia, non sono l'unico in questo. I telefoni che la maggior parte delle persone acquisterà, l'S26 e l'S26 Plus, non sono stati molto menzionati nemmeno da Samsung stessa, con l'attenzione più rivolta al modello Ultra. La mia esperienza con l'S26 e l'S26 Plus quindi non va molto oltre ciò che riuscivo a sentire e a spremere la sera prima di Galaxy Unpacked. Il modello base Galaxy S26 ha uno schermo più grande (6,3 pollici FHD+) rispetto al Galaxy S25 ed è quindi anche più grande e largo, 149,6 x 71,7 x 7,2 mm rispetto ai 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Per quanto riguarda l'S26 Plus, è quasi identico all'S25 Plus per dimensioni e molte altre funzioni. Ha lo stesso sistema di fotocamera, le stesse dimensioni di RAM e di archiviazione, e la stessa capacità della batteria di 4900 mAh, anche se la ricarica wireless è più veloce a 20W invece che a 15W. La domanda è se questi due modelli non siano un po' troppo simili tra loro. Sia l'S26 che l'S26 Plus hanno lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per processore Galaxy, Exynos 2600.

Galaxy Buds4 e Buds4 Pro.

E il prezzo? Il Galaxy S26 Ultra parte a un prezzo consigliato di £1.279, il Galaxy S26+ a £1.099 e il Galaxy S26 a £879. Possono essere ordinati ora prima del lancio dell'11 marzo. Come ho detto, recensirò l'S26 Ultra e vi darò le mie impressioni al telefono nel prossimo futuro.

Tuttavia, non potrò fare lo stesso per il secondo dei due prodotti annunciati da Samsung, ovvero gli auricolari Galaxy Buds4, anch'essi disponibili in versione Pro. La differenza è che i Galaxy Buds4 Pro sono auricolari intraauricolari, mentre i Galaxy Buds4 hanno un design aperto. Per qualcuno come me, che trova difficile trovare cuffie intra-auricolari che calzino bene e non cercano di cadere ogni due minuti, è stato bello sentire che avevano considerato che le persone hanno forme di orecchio diverse. Non va bene per tutti. A quanto pare, hanno utilizzato centinaia di milioni di misurazioni globali dell'orecchio e oltre 10.000 simulazioni. Devo dire che in realtà calzavano perfettamente, incastrati bene nelle orecchie, durante il breve tempo che ho avuto con il modello Pro. E nascosta sotto la superficie c'è un'area di altoparlante quasi il 20 per cento più grande rispetto alla generazione precedente, poiché hanno massimizzato la superficie vibrante e minimizzato il bordo dell'altoparlante. Questo dovrebbe supportare audio a 24 bit/96kHz. Mi è difficile dare un'opinione migliore sulla qualità dopo averli tenuti nelle orecchie solo per pochi minuti, ma riproducono musica e la cancellazione attiva del rumore (ANC), che si dice sia migliorata, funziona.

"La nostra filosofia di design con la serie Galaxy Buds4 è offrire comfort senza compromettere le prestazioni sonore, poiché è ciò che gli utenti apprezzano di più. Abbiamo combinato il nostro suono HiFi più potente con la nostra configurazione più sicura ed ergonomica per migliorarci a vicenda e offrire la migliore esperienza d'ascolto che abbiamo mai creato," ha dichiarato Ikhyun Cho, Corporate VP del Team R&D Mobile Enhancement, Mobile eXperience (MX) Business di Samsung Electronics.

Tutto ruota attorno all'IA.

Come avrete notato, attualmente non sono disponibili cuffie over-ear, e questo è stato un tema di cui Han-gil Moon, vicepresidente della tecnologia di Samsung Electronics, è stato interrogato durante un'intervista. Non sembra che ne siano in arrivo nel prossimo futuro, ma la risposta è stata che l'azienda è sempre alla ricerca di opportunità per soddisfare le richieste dei clienti.

Così, mentre inizio il mio viaggio di ritorno da San Francisco, lontano dai ponti del Golden Gate, dai leoni marini che ruggono e dalle colline molto ripide, con un Samsung Galaxy S26 Ultra in tasca, non vedo l'ora di provare tutte le cose di cui hanno parlato. Super-Fast Charging 3.0, che carica fino al 75 per cento in 30 minuti. Video di notte migliorata. AI ISP, che ora include anche la fotocamera per selfie, anche se raramente scatto selfie. La suite Photo Assist, dove posso modificare un'immagine digitando un prompt, ad esempio rimuovere tutta la nebbia intorno al Golden Gate Bridge e aggiungere invece alcuni giocatori di basket dei Golden State Warriors molto felici che schiacciano palloni enormi nell'acqua sottostante. Strumenti basati sull'IA come Document Scanner, che possono trasformare anche fogli accartocciati in file PDF ordinati. E infine, ma non meno importante, il già citato Display della Privacy, che in realtà influenzerà le persone intorno a me più che me stesso. Tutto funzionerà come promesso? Questo resta da vedere, ma almeno ho già iniziato a smanettarci.