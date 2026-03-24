Saturday Night Live UK: C'è molto da migliorare, ma è comunque un'aggiunta gradita alla televisione notturna

Anche se non sarei stato e non sono stato critico in modo pregiudizievole durante qualsiasi reportage abbia fatto sul tentativo di Saturday Night Live di entrare nella scena comica britannica con il suo sforzo SNL UK, al di fuori del giornalismo sono stato molto, molto scettico su questo sforzo. Anzi, arriverei a dire che non ero affatto sicuro che sarebbe stato un successo.

La ragione di questa convinzione è semplicemente che esiste un divario piuttosto grande tra l'umorismo britannico e quello americano, in particolare quello stand-up e quello di sketch comedy. Noi britannici non abbiamo lo stesso amore per la commedia di sketch più eccentrica, vivace e un po' infantile di cui show come SNL prosperano nel mercato americano. Allo stesso modo, e probabilmente in parte a causa del complesso di superiorità legato alla cultura britannica, ci piace un umorismo più intellettuale e arguto, ancora più secco, il che è probabilmente una delle ragioni principali per cui c'è una differenza significativa tra la prima e la seconda stagione della versione americana di The Office.

Non dirò che uno stile di umorismo sia migliore dell'altro, solo che c'è una chiara divisione tra ciò che i fan britannici e americani apprezzano. Con questo in mente, non ho mai visto SNL UK avere successo. Ho visto molte volte la versione americana di SNL e, anche se ci sono momenti che spiccano, molti non si collegano al mio stile di comicità. Eppure ecco Sky e il creatore di SNL, Lorne Michaels, che cercano di dire a tutti che funzionerà e che dovremmo sintonizzarci per 75 minuti divertenti e divertenti di televisione. Certo...

Ma ecco un'altra cosa che probabilmente il pubblico televisivo britannico dimentica; La televisione notturna è attualmente francamente pessima. L'asticella per far sì che SNL UK abbia anche solo un minimo successo è la più bassa di sempre. Non stiamo parlando di una scena in cui vecchi classici dorati come Only Fools and Horses e Fawlty Towers sono nel loro periodo migliore, né di un periodo in cui successi moderni come The Thick of It, The IT Crowd o Peep Show richiedono l'attenzione degli spettatori. SNL UK compete con i cosiddetti 'comedy' stanchi e desolati come Mrs. Brown's Boys, qualunque talk show, gioco o reality show conducano Romesh Ranganathan o Rob Beckett, o repliche di icone affermate. Se mai c'è stato un momento in cui SNL può venire nel Regno Unito, un momento in cui abbiamo disperatamente bisogno di una commedia televisiva notturna con appuntamento a fine settimana, questo è quello. E sapete una cosa, nonostante tutta la mia esitazione e pregiudizio, sono contento che sia arrivato SNL UK.

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Non ti dirò che il primo spettacolo è stato un successo clamoroso, perché non lo è stato, ma c'è sicuramente del potenziale qui che può essere esplorato ulteriormente. Il cast assemblato ha qualità su cui può fare affidamento, il modo in cui è strutturato il bacino idrografico britannico (non legato a un fuso orario di tre ore indietro come negli Stati Uniti) lo rende ancora più maturo e grezzo, e un focus sull'avere uno stile britannico e non essere una traduzione americana del formato SNL gioca tutto a suo favore. Abbiamo potuto vedere frecciatine politiche brutalmente oneste, alcune parodie e interpretazioni eccellenti, e un Weekend Update in cui Paddy Young e Ania Magliano hanno prosperato e hanno svolto battute che ti fanno davvero ridere a crepapelle. Non sorprende che questa parte più simile alla stand-up sia stata la prima pagina dello show, dato che forse è l'area di SNL USA che meglio si connette con un pubblico non americano.

Allo stesso modo, Tina Fey è stata una scelta straordinaria come prima ospite. Certo, sarebbe stato bello avere una grande star britannica a tagliare il nastro metaforico, ma come ha detto Fey nel suo monologo esilarante e onesto, "nessuno di voi lo farebbe." Fey ha portato esperienza e classe e ha gestito il compito in modo brillante, continuando a dimostrare quanto possa essere efficace nella comicità, indipendentemente dalla regione. Ah, e dopo questo monologo con uno sketch a tema nonce è un modo sicuro per attirare i fan della comicità britannica, quindi il merito è anche a chi ha preso quella decisione.

Ma di nuovo, non è stato tutto rose e fiori e per ogni scelta e schizzo eccellente è stato altrettanto scarso. Quasi tutti gli altri sketch lasciavano un sapore piuttosto insoddisfatto in bocca, che si trattasse del codardo Keir Starmer, dell'Ultima Cena di David Attenborough, della parodia della piccola catena di Hamnet, del pezzo di successo su Paddington Bear e così via. Molti di questi avevano ottimi elementi e battute divertenti, ma duravano troppo, si prolungavano e risultavano semplicemente stanchi e un po' noiosi. Se mai, lo show potrebbe trarre beneficio da essere più breve di 15 minuti e avere sketch più concisi e realizzati in modo più efficace.

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Inoltre, non dimentichiamoci della performance musicale... Se Fey era una scelta di primo piano come conduttrice inaugurale, Wet Leg era tutt'altro che il caso per l'ospite musicale, offrendo una performance priva di potenza e di una personalità memorabile che questo primo spettacolo doveva davvero possedere. Tutta la performance mi ha fatto pensare "ragazzi, le piace proprio strisciare per terra... "

I cameo caratteristici almeno hanno raggiunto il successo e il contatto con i fan, portando nuovi talenti emergenti come Nicola Coughlan e Rege-Jean Page e abbinandoli a superstar globali come Michael Cera e icone britanniche come Graham Norton.

Quindi c'è sicuramente molto da migliorare, ma in realtà sono impaziente di averne di più, dato che preferisco SNL UK rispetto a quasi tutti gli altri programmi stanchi e desolati che attualmente riempiono la finestra "notturna" del sabato sera. Certo, finché SNL UK continuerà a essere una cosa a sé e se mai si avvicinerà ancora di più a questo. Se SNL UK può essere solo una frazione di ciò che Mitchell e Webb, Armstrong e Miller, Fry e Laurie, la lista continua, può essere, allora sarà un elemento fermo gradito dell'intrattenimento notturno sul suolo britannico.