Screen Time - Luglio 2025

HQ

L'estate è davvero un periodo fantastico ed emozionante per essere un appassionato di cinema e di intrattenimento. Questa stagione è tipicamente piena zeppa di blockbuster di ogni tipo, e questo luglio sta sicuramente cercando di rifletterlo ancora una volta. Abbiamo storie di supereroi, epopee d'azione, caos comico e persino horror da brivido, quindi con molto da capire, continuiamo con un nuovo episodio di Screen Time.

Ma prima di farlo, un rapido promemoria: abbiamo basato le nostre scelte su un calendario delle uscite nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

HQ

Jurassic World: Rebirth - 2 luglio

Uno dei tre veri blockbuster del mese. Torneremo in un mondo preistorico di orrori questo luglio per vivere la prossima eraJurassic dell'azione, il tutto con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali al timone. Rebirth ci porterà su un'isola isolata dove rimangono alcuni degli ultimi dinosauri, tutti per seguire una squadra di agenti che cercano di accaparrarsi un po' di DNA chiave, il tutto mentre una famiglia scappa per la propria vita altrove. Cinema imperdibile? Forse, vedremo.

Annuncio pubblicitario:

HQ

La vecchia guardia 2 [Netflix] - 2 luglio

Una delle recenti epopee d'azione di Netflix tornerà a luglio per un seguito a tutti gli effetti. The Old Guard 2 ruota attorno all'Andy di Charlize Theron che deve navigare in un mondo pericoloso in cui un vecchio nemico è pronto a prenderla, il tutto senza l'immortalità che in precedenza la rendeva impossibile da uccidere. Aspettati un'azione coreografata e intensa in questo sequel costellato di star.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Capi di Stato [Prime Video] - 2 luglio

L'offerta principale di Prime Video per il mese è una commedia d'azione con Idris Elba e John Cena. Conosciuto come Heads of State, questo film vede il primo interpretare il primo ministro del Regno Unito e il secondo il presidente degli Stati Uniti, e vede come si alleano al fianco di Priyanka Chopra, l'agente dell'MI6 di Jonas, per combattere gli assassini e salvare il mondo.

HQ

The Sandman: Stagione 2 [Netflix] - 3 luglio

La seconda e ultima stagione di The Sandman. Questo prossimo capitolo della storia riprenderà la storia di Lord Morpheus e di come continua a ricostruire il suo regno dopo gli eventi del primo lotto di episodi. Con il cast completo del Endless e molte altre star interessanti, questa stagione vedrà cosa succede quando il Dream King viene spinto ai suoi limiti assoluti.

HQ

Superman - 11 luglio

Il secondo dei tre grandi successi del mese. Superman è effettivamente l'inizio corretto del DC Universe, poiché questa epica uscita darà il via a una nuova era del cinema DC Studios con Man of Steel di David Corenswet al timone. Con anche un gruppo di altri eroi e cattivi, Superman vedrà come Clark Kent gestisce il suo lavoro quotidiano, la relazione con la giornalista Lois Lane e il suo eroico alter ego, il tutto mentre viene messo alla prova da cattivi di ogni ceto sociale.

HQ

Fondazione [Apple TV+] - 11 luglio

Il terzo capitolo dell'epica e sontuosa serie di fantascienza di Apple TV+ prende il via questo mese portando con sé una storia che ci porta oltre un secolo nel futuro dopo la seconda stagione, per vedere Hari Seldon e Gaal Dornick mentre affrontano l'ennesima crisi, la più spaventosa e pericolosa fino ad oggi, un evento che scuote persino Empire fino al midollo.

HQ

Amicizia - 18 luglio

Paul Rudd in un film commedia. C'è bisogno di dire altro? Friendship è una commedia spiritosa e strana che ruota attorno al padre di periferia di Tim Robinson che pensa di aver vinto il jackpot sociale quando un nuovo vicino si trasferisce nella zona, un individuo interpretato da Rudd. Tuttavia, un giorno la coppia ha una svolta del destino e presto il Craig di Robinson si ritrova escluso dalla cerchia sociale desiderabile dell'Austin di Rudd.

HQ

So cosa hai fatto l'estate scorsa - 18 luglio

Amiamo un buon slasher anche se si tratta di un remake di un progetto piuttosto noto e relativamente recente. I Know What You Did Last Summer è un film che vede protagonista un giovane cast guidato da Madelyn Cline mentre cercano di sopravvivere a un brutale assassino che sembra volersi vendicare di loro dopo una decisione sbagliata dell'estate precedente. Per fortuna, ci sono persone con esperienza in queste questioni nelle vicinanze...

HQ

Puffi - 18 luglio

Qualcosa per tutta la famiglia. Smurfs è il prossimo e più recente adattamento dei famosi fumetti che vede gli iconici minuscoli abitanti del villaggio blu incaricati di avventurarsi nel grande mondo cattivo nel tentativo di salvare Papa Smurf, che è stato catturato dai maghi malvagi Razamel e Gargamel. Per fortuna, c'è una squadra eccezionale pronta per il lavoro, una squadra guidata dall'ammirevole Smurfette.

HQ

I Fantastici Quattro: Primi Passi - 25 luglio

Il terzo dei tre grandi successi del mese. The Fantastic Four: First Steps è l'ultimo Marvel Cinematic Universe film dell'anno, un film che ruota attorno a Reed Richards di Pedro Pascal, Sue Storm di Vanessa Kirby, Johnny Storm di Joseph Quinn e Ben Grimm di Ebon Moss-Bachrach, mentre acquisiscono poteri sorprendenti e devono usarli per difendere una versione della Terra dal Galactus cosmico.

HQ

La Casa - 25 luglio

Un altro film spaventoso per l'estate. The Home vede Pete Davidson nel ruolo principale di un uomo che ha il compito di completare il suo servizio alla comunità lavorando in una casa di riposo che custodisce molti, molti segreti oscuri e contorti. Dopo una serie di eventi insoliti, il Max di Davidson inizia presto a fare domande che non dovrebbe, il che lo mette sul radar di alcuni individui molto sinistri.

HQ

Una mamma per amica 2 [Netflix] - 25 luglio

Conosci bene la commedia originale, quindi probabilmente non c'è molto da dire su questo sequel a parte il fatto che Adam Sandler torna nei panni del golfista titolare per una storia ricca di eventi stupidi e molto umorismo, dentro e fuori dal campo da golf. Questo sequel vedrà anche il ritorno di molti volti, tra cui Ben Stiller, Julie Bowen e, naturalmente, Christopher McDonald, oltre a un po' di sangue fresco sotto forma di Margaret Qualley.

HQ

Bring Her Back - 26 luglio

Altro cinema inquietante! Bring Her Back è un film dall'aspetto davvero orribile che segue un fratello e una sorella mentre scoprono un rituale spaventoso nella casa isolata dei loro nuovi genitori adottivi, un rituale che presto li vede in grave pericolo e costretti a lottare per le loro vite. Aspettati gore, body horror e un sacco di spaventi e fantasmi in questo racconto stravagante e oscuro solo per i coraggiosi di cuore.

HQ

Insieme - 30 luglio

Un ultimo film horror per concludere il mese. Together è un film horror che presenta un duo principale di vere coppie sposate Dave Franco e Alison Brie, e vede come la coppia affronta una situazione bizzarra in cui dopo essersi trasferiti in campagna affrontano una forza soprannaturale che inizia a corrompere le loro menti, vite, amore e persino la loro stessa carne. Ancora una volta, questo non sarà per i deboli di cuore.

HQ

Questo lo fa per un altro episodio di Screen Time. Assicurati di tornare tra qualche settimana per vedere cosa ha in serbo agosto 2025 per gli appassionati di cinema e TV.