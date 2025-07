Le temperature sono già aumentate vertiginosamente in tutta Europa quest'estate, tuttavia, questo è probabilmente solo l'inizio e possiamo aspettarci molte calde giornate estive nei prossimi due mesi. Quindi, cosa fai quando il caldo passa dall'essere rilassante a soffocante?

Proprio per questo motivo, abbiamo già recensito i fan, e il nuovo Shark FlexBreeze HydroGo di è particolarmente interessante. Questo piccoletto pesa solo 2,2 chili ed è così piccolo che può essere praticamente riposto in uno zaino, ma la promessa di "70 piedi di flusso d'aria" è sufficiente per raffreddare seriamente una camera da letto o ovunque ti trovi.

Il HydroGo è senza dubbio inteso come un gadget portatile. Ha una maniglia nella parte superiore e piedini abbastanza piccoli senza alcuna opzione evidente per estrarre una piccola asta telescopica o simili, quindi puoi posizionarlo in una tenda, ad esempio, durante un'escursione, o sul tavolo mentre mangi insieme a un picnic. Questo lo rende un po' più specializzato del ventilatore standard che si acquista per 10 sterline in un supermercato in totale disperazione, ma può anche fare molto, molto di più.

Innanzitutto, come detto, è portatile, e quindi ha una durata della batteria compresa tra le 9 e le 11 ore, offrendo al contempo cinque velocità distinte della ventola. È molto, ma non abbiamo ancora menzionato cosa lo rende "Hydro". Sì, questo telaio relativamente piccolo ha in realtà spazio per un cosiddetto "serbatoio di nebulizzazione", il che significa che puoi riempirlo d'acqua, creando una brezza molto più umida che fornisce una ventilazione significativamente più fresca. Shark stesso dice "fino a cinque gradi", ma fidatevi di noi quando diciamo che è significativo.

L'effetto è difficile da ignorare e, anche se il prezzo è un po' più alto, circa £ 100, è qualcosa di completamente diverso dai modelli economici e le sue dimensioni e il suo peso veramente portatili rendono molto più probabile che lo utilizzerai effettivamente.

L'unica lamentela è che anche se il flusso d'aria può essere angolato piegandolo in avanti o all'indietro, sarebbe stato vantaggioso avere un modo per regolare l'altezza. Se vuoi usarlo di notte, devi metterlo su un comodino: devi sempre regolare tu stesso l'elevazione per assicurarti di ottenere il massimo dal flusso d'aria fresca, e solo una piccola asta telescopica incorporata, ad esempio, avrebbe fatto miracoli, o forse un modo per piegare le gambe.

Ecco perché Shark è ancora abbastanza bravo in questo genere di cose, e HydroGo è abbastanza facile da consigliare a coloro che acquistano una ventilazione un po' più versatile nella calura estiva.

