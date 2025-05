Sharp Sumobox Pro CP-LS200

Certamente non è stato Soundboks a inventare il concetto dell'altoparlante da festival durevole e resistente all'acqua, che, con la sua iconica griglia nera e l'aspetto simile a un amplificatore, ha fedelmente suonato accanto alle lattine di birra vuote come una sorta di decorazione cerimoniale nella maggior parte dei campi e dei festival. JBl sventola la bandiera da decenni e non è affatto l'unico produttore a utilizzare costantemente una serie di altoparlanti "da festa": è quasi una categoria a sé stante.

Questo ci porta naturalmente a Sharp Sumobox CP-LS200, un oratore di partito appena tagliato dal pezzo tradizionale che abbiamo descritto sopra. A poco più della metà del prezzo di un Soundboks 4, è abbastanza solido per diventare uno dei preferiti dai festival, ma ha la potenza, l'affidabilità e la durata della batteria?

Innanzitutto, il CP-LS200 è modellato sullo schema standard dei diffusori da festival, quasi automatizzato. Pesa ben 14 chili, offre la certificazione IPX4, il che significa che può resistere a pioggia leggera o stare vicino a una piscina, e ha il tradizionale, quasi leggendario esterno nero opaco e una griglia nera che protegge l'unità altoparlante stessa. In altre parole, sembra passabile, ma non c'è nulla di esattamente appariscente nell'interpretazione di Sharp della classica forma dell'altoparlante. Detto questo, con questi altoparlanti è quasi tutta una questione di funzionalità.

La durata della batteria è di "solo" 8-10 ore (il nostro test ci ha dato 9), che è stata raggiunta a circa il 50-60% del volume, e la cosa buona è che puoi effettivamente rimuovere la batteria da 14,8 V e sostituirla con una nuova (che ti costerà circa £ 100), ma vale la pena considerare, ad esempio, che un Soundboks può darti tra le 30 e le 40 ore al 50% del volume, e il più piccolo JBL PartyBox Club 120 ti dà 12 ore. Questo non vuol dire che il CP-LS200 deluda completamente, ma non è il migliore della categoria.

All'interno troviamo due woofer da 10" e due tweeter da 3" che insieme producono 200W RMS ovvero una potenza di uscita di 108dB. È un bel po', soprattutto considerando che il Soundboks 4, che costa il doppio, produce "solo" 126dB, quindi in termini di potenza di uscita, c'è qualcosa da apprezzare qui. Inoltre, il suono è davvero eccellente. È profondo quando deve essere e dà ai remix dei Soulwax la spinta di cui hanno bisogno, ma allo stesso tempo non è forza bruta: c'è abbastanza separazione per godere praticamente di qualsiasi sapore musicale. Forse è perché l'accordatura viene eseguita da un modulo "SAM" della stessa Devialet, che presumibilmente mantiene costantemente l'effetto di base in modo che non si distorca. In ogni caso, è evidente.

Puoi connetterti tramite Bluetooth, AUX o TRS/XLR e hai effettivamente un'eccellente gamma di controlli tramite varie manopole sul retro che ti consentono di regolare il volume dei canali, gli alti, i bassi e il riverbero. È possibile accedere a queste impostazioni anche tramite un'app, ma è abbastanza soddisfacente andare completamente offline e regolare il suono in tempo reale tramite queste, quindi è stata una buona idea includerle.

Il prezzo è di £ 600, il che in realtà mette il Sumobox CP-LS200 in una posizione relativamente ragionevole, poiché è un bel salto al Soundboks 4 e i modelli più grandi PartyBox di JBL non funzionano affatto a batteria. Pertanto, vale la pena consigliare questo, principalmente a causa del suono, ma anche una maggiore durata della batteria a volume ridotto dovrebbe essere un obiettivo in futuro.

