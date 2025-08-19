Fallout 3 Si vocifera di un remaster per la Gamescom
Ci aspetta un'altra fantastica caduta d'ombra?
Da un po' di tempo girano voci secondo cui il prossimo remaster di Bethesda potrebbe essere Fallout 3, dopo il successo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster. Ora, le speculazioni suggeriscono che la società potrebbe annunciarlo durante la Gamescom. Naturalmente, questo dovrebbe essere preso con le pinze, dal momento che nulla è stato confermato ufficialmente, ma ci sono segnali che indicano un potenziale remaster dell'amato terzo capitolo della serie.
Dal momento che l'Oblivion Remaster era un cosiddetto "shadow drop" - annunciato e rilasciato lo stesso giorno - molti fan credono che Bethesda potrebbe ripetere quella mossa per Fallout 3. La Gamescom Opening Night Live prenderà il via stasera alle 20:00 CEST, con Bethesda che terrà le proprie presentazioni tra il 22 e il 25 agosto.
Per ora, l'unico contenuto confermato da Bethesda è il nuovo materiale per Doom: The Dark Ages e Indiana Jones e il Grande Cerchio. Molto probabilmente, vedremo anche un assaggio del prossimo DLC di Indy Order of Giants, che verrà lanciato il 4 settembre.