Side Quest (Apple TV+) - Recensione antologica completa

Con Side Quest in uscita proprio oggi come spin-off di Mythic Quest, proprio il giorno in cui lo show principale conclude la sua quarta stagione, è importante capire di cosa tratta questo show derivato. Forse la promozione o la comunicazione di questa sottoserie antologica è stata un po' confusa, ed è sempre consigliabile controllare le tue aspettative prima di essere sorpreso, in meglio o in peggio.

Side Quest è una miniserie di soli quattro episodi antologici, quattro brevi "storie secondarie" di circa mezz'ora, che trattano argomenti diversi e si collegano anche allo show/gioco principale in quattro modi molto diversi. Forse ero solo io, ma avevo l'impressione che sarebbe stato più incentrato sul background dei personaggi della serie, cosa che accade davvero solo in Episode 1: Song and Dance, interamente dedicato al Phil di Derek Waters, l'art director del MMORPG immaginario.

Quindi, se vieni allo show alla ricerca di più Ian e Poppy, o forse più David, Brad, Jo, Rachel, Dana, Carol e simili, potresti andartene deluso. Certo, c'è un po' di Ian Grimm (è naturalmente onnipresente, come per il suo personaggio) ma oltre a questo, la premessa si applica veramente solo a Phil. Detto questo, hai già più che sufficiente dei personaggi principali in tutto il abbastanza decente Mythic Quest: Season 4. Basta non percepirlo come ciò che un DLC sarebbe per un videogioco; più dello stesso nucleo con alcune variazioni fuori dagli schemi.

Detto questo, da un lato apprezzo l'idea qui, mentre dall'altro mi ha lasciato un po' tiepido. In altre parole, non ho avuto problemi con il fatto che il concetto non fosse quello che mi aspettavo inizialmente, una volta digerito. Il mio problema risiede più nell'impatto, che sia emotivo in termini di dramma o comico in termini di risate, piuttosto che nell'approccio generale.

Tutti e quattro gli episodi/storie autonome presentano una situazione chiara e facile da comprendere, quindi esplorano le domande sottostanti per un messaggio più profondo. E come accennato in precedenza, tutti si riferiscono in modo diverso al prodotto culturale dei videogiochi immaginari della serie. Parliamone senza entrare nel territorio degli spoiler:



Il già citato Episodio 1: Song and Dance esplora la non-vacanza, il workaholism, l'insicurezza, la soddisfazione e la dipendenza di Phil. Ha alcuni momenti molto buoni, e mi è piaciuto il modo in cui funge da dichiarazione di intenti per mostrare che, in modo simile alla serie principale, Side Quest riguarda soprattutto persone reali e credibili. Ha i suoi alti e bassi (questi ultimi dovuti principalmente a inquadrature e ritmo più deboli), ma trasmette come gli artisti usino la loro creazione come un rifugio sicuro.

Episodio 2: Pull List dipinge un quadro peculiare della cultura geek, con tutti i suoi pro e contro, mettendo in scena un mini Comic-Con all'interno di un negozio di fumetti di quartiere nero. Il razzismo, l'introversione, la nerdità e la sua proprietà sono affrontati qui. Anche se è stata la storia che mi è piaciuta di meno (i suoi giochi di parole, le battute e il dramma non mi hanno colpito), le darò il merito di essere un modo nuovo di raccontare una storia sul fenomeno della cultura pop.

Mentre le prime due storie non mi hanno commosso del tutto, Episodio 3: Fuga lo ha quasi fatto. È di gran lunga il più bello e complesso del gruppo, che ricrea un tour orchestrale dal vivo che rende omaggio alla colonna sonora originale di Mythic Quest, simile a Video Games Live o The Legend of Zelda Symphony, per esempio. La recitazione, gli effetti speciali e l'ansia crescente lavorano insieme nell'esperienza audiovisiva per avvicinare il pubblico al mondo interiore degli artisti musicali in un momento molto delicato. Tocca anche il panico da palco, l'industria musicale e infine l'equilibrio vita/lavoro proprio come l'episodio 1 e parti di MQ, solo che, qui, la musica è la toccante protagonista. Era il mio preferito... fino a quando non ho guardato:

Episodio 4: L'ultimo raid. È in qualche modo ironico che l'episodio che assomiglia di più a MQ sia anche il migliore dei quattro, ma non perché cerchi di imitare il senso dell'umorismo dello show principale. Piuttosto, perché offre uno script di gioco perfettamente eseguito. Per la prima volta, ci troviamo all'interno di Mythic Quest come un MMO, assistendo al raid dal vivo di non meno di sei giocatori e del loro rispettivo gruppo di personaggi. È divertente e ben ritmato e funziona sorprendentemente bene nonostante la mancanza di animazioni facciali, sincronizzazione labiale o persino volti visibili. È facilmente l'episodio più utile per i fan, ma funziona anche per coloro che non hanno familiarità con i giochi online o con i giochi, offrendo informazioni su come funzionano gli MMO. Allo stesso tempo, riesce a raccontare una storia sull'amicizia e sul raggiungimento della maggiore età, e il fatto che venga consegnato utilizzando le risorse dei videogiochi è esattamente ciò che ti aspetteresti da Mythic Quest quando è al suo meglio.



Quindi, un po' incostante nel complesso, ma non posso fare a meno di applaudire lo sforzo e l'esistenza stessa di questa antologia. Non lascerà un segno su di me, ma non è nemmeno dimenticabile. Non completa la tua esperienza di Mythic Quest come farebbe un DLC, ma esplora angoli di gioco e cultura pop in un modo molto originale. È un Side Quest, tuttavia, e non mi pento di averlo completato.