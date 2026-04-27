SJCAM C400

Sono un grande appassionato di girare video, sia per catturare momenti di famiglia, pilotare i miei droni in vacanza o per girare professionalmente. Mi piace trovare un equilibrio tra accessibilità economica e qualità video quando acquisto attrezzatura: come posso mantenere le cose accessibili ottenendo video (quasi) di livello professionale? È qui che è nato il mio interesse per la C400 di SJCAM. SJCAM è un marchio di fotocamere economico che esiste da molti anni. Con la C400, ottieni un pacchetto sorprendentemente completo per una telecamera d'azione, per poco più di 200 €. È questa la fotocamera economica per ogni vlogger o appassionato di video alle prime armi?

Prima di tutto, probabilmente questa è la telecamera d'azione che contiene la maggior parte degli accessori nella scatola che abbia mai incontrato. Ne troverai una vasta gamma: un alloggiamento impermeabile per le riprese subacquee, un supporto per dashcam, un treppiede, un cordone per il collo e diverse altre opzioni di montaggio. Ciò che colpisce è che non sono semplici accessori economici. La qualità costruttiva complessiva è davvero solida, e anche la custodia inclusa sembra robusta e ben finita. Non grida affatto "prodotto economico". C'è persino una scheda microSD di un marchio affidabile, qualcosa che oggi si vede raramente. È un dettaglio piccolo, ma contribuisce alla sensazione di ricevere un kit completo e pronto all'uso appena appena uscito dalla scatola.

Ciò che aggiunge versatilità alla C400 è il suo design modulare. Proprio come la serie DJI Osmo Pocket, presenta un display rotabile, ma SJCAM va oltre permettendo di staccare il modulo della fotocamera. Puoi posizionare la piccola fotocamera da qualche parte, tenere l'impugnatura con lo schermo e monitorare la scatta da lontano. È un setup davvero divertente e creativo. Puoi sperimentare con gli angoli, filmarti da lontano e usare gli accessori inclusi in modi più flessibili rispetto alla maggior parte delle telecamere da azione entry-level. La maggior parte di questi accessori è progettata per funzionare con il modulo fotocamera più piccolo piuttosto che con l'unità completa. La stabilizzazione però non è eccezionale quando si usano gli accessori. Ad esempio, il filmato che ho catturato con la telecamera al collo era piuttosto instabile.

Per quanto riguarda la maneggevolezza, le cose sono per lo più positive. I pulsanti rispondono bene, lo schermo rotante è affidabile e, sebbene tutto sia in plastica, non risulta fragile. Il display dell'impugnatura è chiaro e piacevole da usare, mentre lo schermo più piccolo del modulo fotocamera è di qualità chiaramente inferiore. È comunque molto utilizzabile, soprattutto per un rapido inquadramento durante le riprese in stile selfie. Purtroppo, tutta questa buona volontà inizia a svanire nel momento in cui inizi effettivamente a registrare, perché la fotocamera stessa è, senza dubbio, la parte più debole dell'intero pacchetto.

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Purtroppo, la qualità video semplicemente non è all'altezza delle mie aspettative. Se sei abituato alle riprese 4K nitide e stabilizzate che anche gli smartphone di fascia media producono oggi, la differenza è subito evidente. Le riprese mancano di nitidezza, che è il problema principale. Le immagini spesso appaiono morbide e, quando si filma persone, i volti possono apparire granulosi e frastagliati. I colori non aiutano molto, perché appaiono incredibilmente piatti, con bassa gamma dinamica e in alcuni casi si comportano in modo strano. Ad esempio, quando ho filmato qualcuno con una giacca verde brillante, le macchie verdi sono apparse casualmente sul volto della persona. Se guardi le foto che ho scattato con il dispositivo, ti farai un'idea chiara della qualità video: è piuttosto granulosa e non gestisce bene il contrasto. Solo se non ingrandisci e mantieni l'immagine piccola, la qualità rimane accettabile.

Le condizioni di illuminazione fanno una certa differenza. In una giornata luminosa e soleggiata, la telecamera può produrre riprese accettabili per una macchina economica. Ma in scenari più tipici come il clima nuvoloso dell'Europa occidentale, l'immagine diventa rapidamente spente, grigia e poco ispiratrice. Semplicemente non è molto piacevole da vedere. Questo rende la macchina meno utilizzabile quando si cerca di scattare paesaggi belli, per esempio. Ho provato a filmare alcune aree naturali, ma semplicemente non c'è profondità nell'immagine e i colori sono così piatti che i risultati non valgono quasi la pena essere condivisi.

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Un problema meno evidente è il campo visivo. Quando ti filmi, devi allungare abbastanza il braccio e, anche in quel caso, parti del viso possono comunque uscire dall'inquadratura. Non è abbastanza largo per un vlog professionale e comodo, anche se per giocare probabilmente va bene. Puoi disattivare la stabilizzazione per allargare leggermente l'immagine, ma questo porta a filmati tremolanti che sembrano obsoleti. In pratica, vorrai tenere la stabilizzazione sempre attiva, il che significa accettare il taglio più stretto. Quando attivati, la stabilizzazione funziona abbastanza bene, paragonabile a quella che troveresti su un moderno telefono di fascia media. Inoltre, la qualità audio è discreta, ma niente di più. È perfettamente utilizzabile per registrazioni informali, ma non impressionerà chi è abituato a microfoni esterni o setup di fascia alta.

Preso insieme, è lì che arriva il SJCAM C400: è una telecamera che offre molte possibilità, ma non riesce a mantenere la parte più importante, cioè l'immagine stessa. Questo non significa che sia senza pubblico. Anzi, penso che funzioni piuttosto bene per casi d'uso specifici. Se cerchi una telecamera d'azione economica per attività come nuotare o fare snorkeling, ha senso. Hai molti accessori utili e, in quelle situazioni, probabilmente sarai meno critico sulla qualità dell'immagine comunque.

È anche un ottimo punto di ingresso per i principianti. Sarebbe una telecamera perfetta per i bambini più piccoli, permettendo loro di esplorare le possibilità di una cattura video creativa. Una di queste telecamere in una classe di scuola elementare probabilmente verrebbe molto utilizzata, perché c'è molto da sperimentare ed è un modo divertente per esplorare la creazione di contenuti senza spendere una fortuna. Tuttavia, per me, la qualità della telecamera lo limita troppo. Il punteggio di 6/10 è in gran parte dovuto all'eccellente pacchetto e alla flessibilità creativa che offre, ma ho seriamente pensato di andare più basso, semplicemente perché il materiale non raggiunge lo standard a cui mi aspetto.

Potrebbe essere un pregiudizio personale. Quando sei abituato a attrezzature di fascia alta, è difficile non notare queste carenze. Quando inizio a dedicare tempo ed energie a catturare qualcosa, voglio che abbia un aspetto bello, e purtroppo è proprio lì che la C400 fatica. Tuttavia, se la migliore qualità dell'immagine possibile non è la tua priorità e cerchi principalmente una fotocamera divertente, versatile e accessibile con tanti accessori, ci sono sicuramente molte cose da apprezzare, perché avrai tutto ciò che ti serve per iniziare a filmare in un unico pacchetto. La domanda sarà quanto tempo ci vorrà prima che tu stia cercando qualcosa con una qualità d'immagine migliore.