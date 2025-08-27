Skate Anteprima: Un po' stravagante ma per il resto un gradito ritorno

HQ

Considerando come è andato il 2024 per Electronic Arts come azienda di videogiochi e l'ultima serie di licenziamenti all'inizio dell'estate, ho iniziato questa stagione con l'impressione che il 2025 potrebbe essere piuttosto difficile anche per EA. Voci e rapporti hanno dipinto un quadro che Battlefield 6 non aveva altro che una battaglia in salita da combattere a causa di un budget sbalorditivo e di immense aspettative sul numero di giocatori, E il resto della lista dell'editore per l'anno sembrava ruotare attorno ai suoi franchise sportivi annuali che probabilmente mantengono solo l'interesse dei fan devoti e di ritorno. Nonostante tutto questo, Battlefield 6 ha avuto due eccellenti fine settimana beta e ora sembra un successo sicuro, e per di più, ho avuto la possibilità di dare un'occhiata a Skate in una build hands-on, e sorpresa, sorpresa, anche questo si sta rivelando per essere quasi tutto ciò che speravo che fosse.

Sì, dopo anni di sviluppo, la maggior parte dei quali con l'aiuto di una comunità dedicata che ha fornito feedback utili, lo sviluppatore Full Circle è pronto a mettere Skate nelle mani dei giocatori. Il 16 settembre, il gioco verrà lanciato come progetto in accesso anticipato su PC, PlayStation e Xbox, e ciò significa che mentre il corpo principale è presente e c'è una discreta quantità di contenuti, questa è solo una frazione di ciò che otterremo quando arriverà l'eventuale lancio 1.0.

Quindi, essendo in accesso anticipato, questo significa che dovresti evitarlo fino al momento giusto? E' questa una di quelle occasioni in cui francamente non c'è abbastanza per giustificare qualsiasi investimento? No e no. Skate è un gioco free-to-play, il che significa che sebbene sia pieno di modi per spendere soldi veri per acquistare cosmetici (e solo cosmetici, poiché non sono impostati elementi che influenzano il gameplay da pagare), non devi spendere un centesimo per iniziare il tuo viaggio nel vibrante parco giochi di San Vansterdam. Inoltre, Full Circle ha sostanzialmente creato un mondo e un sistema di gioco completamente funzionanti come parte di questa build in accesso anticipato, una serie di meccaniche e funzionalità che fondamentalmente sembra Skate 3 se fosse stato lanciato nel 2025.

Sono sempre stato più un fan di Skate che di Tony Hawk, e se anche tu lo fai, sarai felice di sapere che Full Circle offre due schemi di controllo quando inizi, uno dei quali è una copia carbone di come Skate ha giocato. Se, come me, avete tutti i trucchi e le combo impiantati nel profondo dei recessi della vostra mente, i primi cinque minuti del Skate del 2025 li risveglieranno tutti, evocando il vostro sé passato come una sorta di agente dormiente della guerra fredda nodoso e radicale. In aggiunta a questo, il movimento sul tabellone è fluttuante e fluido, il movimento fuori bordo è pesante come prima, ci sono modi per impostare un punto di respawn, sistemi per catturare una clip e modificarla in un grande showreel, tonnellate di sistemi di personalizzazione per rendere il tuo skater tuo, meccaniche di cauzione eccellenti e stupide, e persino una colonna sonora rock piena di tutti i tipi di successi indie e alternativi moderni e classici.

Il punto è che Skate del 2025 sembra Skate, come se non se ne fosse mai andato. Tutti i tratti distintivi della serie sono qui e tornare indietro sembra naturale e fluido, una transizione deliziosa che io per primo ho aspettato un decennio e mezzo per fare, questo non vuol dire che non ci siano differenze però, dato che ce ne sono molte. Per prima cosa, mentre Skate non è mai stata una serie dall'aspetto realistico, qui Full Circle ha avuto la tendenza verso un design dei personaggi più animato e una direzione artistica più colorata, un po' come Dragon Age: The Veilguard in molti modi e come questo ha cambiato il modo in cui i fan vedevano la serie Dragon Age. Anche i personaggi cercano di essere più reali e autentici, a volte cercando anche di spiegare molti dei sistemi più stravaganti del gioco, come un trattamento riservato al tuo personaggio che apparentemente lo rende indistruttibile, da qui le epiche cauzioni da cui possono facilmente rialzarsi. Queste cose sono piccoli cambiamenti nel grande schema delle cose, ma vacillano sul punto di prendere l'atmosfera e l'impressione distintiva che la serie Skate ha sempre presentato e invece la spingono in una direzione più moderna.

In termini di gameplay, mentre sembra che ci siano alcuni elementi dei tempiSkate passati che mancano al momento, come la possibilità di fare skitch sulle auto, la maggior parte delle funzionalità sono presenti e sono persino supportate e ampliate con alcune idee eccellenti. Ad esempio, ora quando scendi dalla tavola, puoi fare parkour e arrampicarti su alcune superfici per raggiungere nuove aree. Non è un sistema così ampio come, ad esempio, Assassin's Creed, ma ti permette di arrampicarti per trovare aree nascoste e luoghi ideali da cui buttarti, e anche se ammetto che a volte sembra un po' strano e strano, in pratica rende ancora più interessante trovare nuovi posti da distruggere.

Ci sono anche grandi ambizioni per il lato cooperativo e comunitario di questo gioco, ma per il momento dovrò offrire un'opinione più riservata su questo, poiché ci possono essere centinaia di altri skater giocatori che girano intorno a un server di San Van alla volta, ma a causa della natura dell'anteprima, Ne ho incontrati solo alcuni. Sono sicuro che questo renderà l'esperienza ancora più divertente quando ci saranno innumerevoli altri trick scoppiettanti e l'impostazione di linee dolci da possedere.

E inoltre, tornando al lato delle microtransazioni del gioco, non posso ancora farmi un'opinione informata su quanta parte dell'esperienza complessiva occuperanno, ma dirò che chiunque voglia solo giocare e voglia spuntare le sfide di gioco (che si azzerano anche su base apparentemente giornaliera) per guadagnare reputazione e punti di progressione, Troverai anche molti, molti modi per guadagnare nuovi cosmetici e equipaggiamenti.

In breve, da quello che ho vissuto, Skate sembra essere un ottimo ritorno alla forma per la serie. In un certo senso, è un po' come Battlefield 6, perché sto aspettando la palla curva, sto aspettando che il pin cada e per scoprire cosa è stato messo in atto che renderà il mio tempo e il mio investimento poco gratificanti. Finora, ancora una volta come Battlefield 6, non vedo alcuna preoccupazione, vedo solo un gioco veramente divertente che suscita assolutamente nostalgia ma non nel modo sicuro e piuttosto noioso che fa il flusso infinito di remaster e remake.