Sleep Awake Anteprima: Snooze you lose

È stato solo l'anno scorso che la società di produzione Blumhouse, nota per la sua attenzione ai progetti horror, ha annunciato la sua intenzione di entrare nel settore dei videogiochi con un braccio editoriale dedicato. Nell'estate del 2024 è nato Blumhouse Games che ha portato presto all'arrivo di Fear the Spotlight, un gioco a cui seguiranno altri due progetti di diversi studi di sviluppo.

Uno è Crisol: Theatre of Idols da Vermila Studios e l'altro è Sleep Awake da Eyes Out, e parlando di quest'ultimo, di recente ho avuto la possibilità di avere un assaggio dell'azione in una sessione demo insieme al team di sviluppo.

Per coloro che non sono a conoscenza di Sleep Awake, questo è un gioco horror psicologico in cui assumi il ruolo di Katja, una donna che ha il compito di sopravvivere nell'ultima città della Terra. Come ci si aspetterebbe da qualcosa con una tale finalità legata alla sua premessa, quest'ultima città è lontana dal luogo in cui vorresti fare una vacanza, poiché è buia, sporca, fatiscente e piena di pericoli e pericoli, sia ambientali che umani. Come se non bastasse, i cittadini scompaiono costantemente nel sonno. Sì, la gente sta inspiegabilmente scomparendo e apparentemente l'unico modo per evitare questo triste destino è rimanere svegli, una sfida che manda i cittadini in una spirale psichedelica.

Così Katja vive una vita di tormento e tortura in un luogo indistinguibile dall'inferno. E come se non bastasse, Katja deve in qualche modo trovare un modo per svelare il passato e creare un futuro per cui valga la pena rimanere svegli, un compito che significa avventurarsi in un territorio ostile detenuto da culti della morte o peggio...

Sulla base di ciò, il livello di anteprima che ho avuto la possibilità di provare ha incapsulato il quarto capitolo del gioco. Troviamo Katja intrappolata in un alto edificio che funge da base per un culto della morte e l'obiettivo è quello di scendere i vari piani e alla fine fuggire, il tutto in modo che Katja possa tornare costantemente al comfort della propria casa. Potrebbe sembrare un'impresa enorme, ma in pratica è piuttosto semplice. Sleep Awake ha meccaniche relativamente basilari da capire e padroneggiare, in qualche modo in linea con Little Nightmares e come devi evitare le minacce semplicemente nascondendoti nell'ombra e tenendoti lontano dallo sguardo dei pericoli. Ti muovi per i livelli aperti, usando le meccaniche stealth per nasconderti sotto i tavoli e strisciare attraverso le prese d'aria, usando l'oscurità come il tuo più grande alleato. Devi imparare i modelli di movimento dei nemici, prestare attenzione al design dei livelli e muoverti rapidamente tra le ombre e i nascondigli mentre avanzi metodicamente.

E per la maggior parte, questa sembra essere la maggior parte di ciò che Sleep Awake sta chiedendo al giocatore. Non ci sono oggetti da lanciare per distrarre i nemici o altri sistemi immersivi simili a simulazioni da padroneggiare. Si tratta di sgattaiolare furtivamente, come farebbe Snake se gli mancassero i gadget per aiutarlo lungo il suo cammino.

Va detto che Eyes Open ha qualche altro asso nella manica per evolvere il gameplay, in genere sotto forma di enigmi ambientali. Potrebbe essere necessario capire come navigare in un livello per spegnere un interruttore di alimentazione o prestare attenzione all'ambiente circostante per capire come inserire un codice colore per trovare una porta che altrimenti non sarebbe visibile. Lo sviluppatore gioca a volte con idee psichedeliche negli enigmi e in genere funziona a vantaggio del gioco, così come il sistema di resurrezione dove, in un modo in qualche modo simile a Death Stranding, quando si muore non si torna semplicemente a un checkpoint ma si cammina attraverso un sistema di aldilà per tornare al momento prima di essere uccisi. Questo è utile nelle aree con nemici, ma forse lo è di più quando gli sviluppatori usano alcuni trucchi cattivi per coglierti alla sprovvista, magari facendoti cadere addosso un ascensore durante un puzzle... Si vive e si impara, come si suol dire.

Abbinando queste idee a un'atmosfera oscura e inquietante, una trama che ha elementi soprannaturali inquietanti e sequenze FMV psichedeliche che aggiungono profondità coinvolgente, sembra che Eyes Open abbia un'interessante visione creativa tra le mani con Sleep Awake. Il tempo dirà se lo stile di gioco piuttosto basilare è sufficiente per supportare una storia completa, ma dal primo assaggio che ho sperimentato, se il progetto completo può durare tra le cinque e le dieci ore, dovrebbe essere abbastanza lungo e breve da rimanere abbastanza bizzarro e interessante da far sì che i fan vogliano vedere come la storia si conclude.

Per quanto riguarda quando Sleep Awake farà il suo arrivo, siamo ancora in attesa di una data di uscita definitiva per il titolo.