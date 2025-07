Slow Horses ' lascerà lo show di Apple TV+ dopo la stagione 5

HQ

Il successo e l'efficienza con cui otteniamo le nuove stagioni di Slow Horses deve essere attribuito in larga misura a Will Smith, lo scrittore e produttore esecutivo del progetto, che sin dal suo arrivo, ha effettivamente servito anche come showrunner. È stato la mente creativa dietro l'acclamata serie drammatica, e il motivo per cui ne stiamo parlando è perché se ne andrà Slow Horses dopo la premiere della stagione 5 tra un paio di mesi.

Secondo Variety, Smith sta lasciando la serie e cedendo i suoi doveri a un altro individuo per la sesta e la settima stagione. Si dice che per la stagione 6, Gaby Chiappe diThe Level sarà la persona adatta al lavoro, mentre Ben Vanstone diAll Creatures Great and Small prenderà il posto della stagione 7.

La coppia ha grandi scarpe da riempire poiché Smith ha ricevuto diversi cenni e premi per il suo lavoro su Slow Horses, aiutando la serie a diventare anche una delle più popolari e di successo dello streamer.

Slow Horses: La stagione 5 debutterà il Apple TV+ dal 24 settembre.