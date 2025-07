Slow Horses è stato rinnovato per una settima stagione

HQ

Recentemente abbiamo riportato la notizia che Slow Horses, che tornerà per la sua quinta stagione il Apple TV+ questo settembre, tornerà eventualmente e probabilmente nel 2026 per la sua sesta stagione, il tutto prima di una molto probabile settima stagione. Quest'ultimo è stato descritto come probabile per il semplice motivo che, nonostante i rapporti sulla data delle riprese, una stagione 7 doveva ancora essere ufficialmente approvata entro il Apple. Ora la situazione è cambiata.

La piattaforma di streaming ha affermato che Slow Horses tornerà anche per una settima stagione. Non c'è una data allegata, ma un'aspettativa ragionevole sarebbe una premiere del 2027 e un primo trailer in arrivo alla fine della sesta stagione il prossimo anno, per seguire il tema di ogni stagione precedente.

Sei entusiasta di saperne di più Slow Horses ?