Slow Horses: Stagione 5

Non ci sono molte serie televisive moderne che considero davvero da guardare. Dei pochi che lo sono, in genere non sono andati in onda per molte stagioni, il che significa che suggerire Arcane o Andor è una selezione un po' strana in quanto sono stati ottimi per due lotti di episodi. Su Apple TV+, la serie Slow Horses è stata fantastica già per quattro stagioni, quattro stagioni che hanno debuttato un anno dopo l'altra, e ora è il momento di una quinta. Quindi, la stagione 5 è la TV da guardare?

In poche parole, sì. Slow Horses ' Il quinto ciclo di episodi è un altro esempio di televisione al suo meglio. È messo insieme in modo intricato e intelligente, avvincente ed emozionante, non ti fa mai perdere tempo o dà per scontato il tuo investimento, ha colpi di scena che sorprenderanno e anche l'arguzia affilata come un rasoio. È Slow Horses come ci si aspetterebbe, ma ancora più raffinato e divertente, riflettendo la tendenza che la serie ha vissuto fino a questo punto, dove ogni stagione riesce in qualche modo a superare la precedente.

Questa stagione è un po' diversa da quella che l'ha preceduta, in quanto è tornata a ciò che conosciamo e amiamo dello show. Non si tratta di membri della famiglia perduti da tempo che sono in realtà terroristi incredibilmente pericolosi, è lo spionaggio e il brivido del tiro alla fune di guardie e ladri che ti tiene costantemente con il fiato sospeso. Chi è la vera mente qui, quali sono i veri motivi, come peggiorerà questa situazione, l'MI5 e il Slow Horses possono prevalere...? Ogni goccia a goccia ti nutre un po' di più e ti fa indovinare tutto fino al grande crescendo negli ultimi episodi in cui tutti i pezzi vanno al loro posto. È un puzzle sorprendente che dimostra ancora una volta che questa è forse la serie televisiva meglio scritta su Apple TV+ in circolazione in questo momento.

Quindi, mentre ci si può aspettare una storia e una trama che ancora una volta sono all'altezza e persino superano gli elevati standard delle stagioni passate, ci si può anche aspettare un'altra serie di grandi interpretazioni, con il sempre sorprendente Gary Oldman a guidare la carica. Detto francamente, Jackson Lamb potrebbe essere il miglior personaggio di Oldman fino ad oggi, e questo la dice lunga, e in questa stagione abbiamo un ulteriore assaggio del perché potrebbe essere il caso in cenni penetranti al passato del personaggio che Oldman offre con tale intensità e dettaglio che ti senti come se avessi vissuto questi momenti nei panni di Lamb. Questo personaggio continua ad essere uno dei più affascinanti sullo schermo, perché è francamente un essere umano orribile, eppure, come il Slow Horses, non esiteresti a cavalcare fino alle porte dell'inferno e tornare indietro per lui, e questo è in gran parte dovuto alla performance top di gamma di Oldman.

Per il resto, questa stagione, come è stato fatto in passato con Slow Horses, permette ad alcuni dei personaggi secondari di brillare di più, con la Shirley di Aimee-Ffion Edwards e il Coe di Tom Brooke che diventano personaggi affascinanti e profondi. Il River di Jack Lowden è ancora cruciale, ovviamente, così come Kristin Scott Thomas nei panni di Diana e Roddy di Christopher Chung, ma questi due individui che si sono sentiti un po' più trascurati in passato hanno la possibilità di prosperare e rubano i riflettori in alcune occasioni.

Ma il punto è che il livello di eccellenza e qualità che ci si aspetta da Slow Horses nelle quattro stagioni precedenti continua ad essere portato avanti qui. È una televisione eccezionale e divertente senza sforzo, estremamente piacevole indipendentemente dal tipo di TV che tendi a consumare e, in poche parole, una TV davvero imperdibile. Bravo, Slow Horses, continui ad essere la star della scintillante corona televisiva che Apple TV+ indossa.