Sonic Racing: Crossworlds anteprima: Sega ha un karting competitivo con molte promesse per il futuro

HQ

Se me lo aveste chiesto un paio di anni fa, vi avrei detto che abbinare un nuovo titolo di Sonic con un titolo di Mario avrebbe avuto un vincitore abbastanza chiaro nell'idraulico baffuto di Nintendo, ma nel 2025 le carte sono molto diverse. Mario Kart World conquista, ma non riesce ancora a conquistare tanto amore quanto il suo predecessore, e nel frattempo altri piloti si schierano sulla griglia di partenza con proposte ben differenziate e originali per soddisfare altre nicchie del karting. Ma Sega, come tutti sappiamo, ha il motore più veloce, e Takashi Iizuka e il suo team stanno lavorando su un Sonic Racing: Crossworlds divertente e veloce da un po' di tempo, e penso che sarà una competizione serrata.

Dico questo con piena cognizione di causa, avendo appena avuto mezz'ora per provare il prossimo gioco di corse di Sonic e amici. È stato abbastanza tempo per esplorare l'elenco dei piloti, il numero di coppe da correre nei Gran Premi e persino vincerne una.

Il gioco è un sequel spirituale di Team Sonic Racing, anche se qui c'è molta più varietà di piloti, piste ed elementi di corsa. Il genere dei kart e delle corse non è esattamente il mio forte, ma la maggior parte delle mie esperienze multiplayer sono associate a questo tipo di giochi. Per me, quindi, è stato più importante sentire che Sonic Racing: Crossworlds era divertente che tecnicamente impegnativo, ed è qui che inizio a vedere che il motore dell'auto inizia a prendere la prima curva.

Annuncio pubblicitario:

Per cominciare, gioca con chi vuoi. Sonic Racing: Crossworlds presenta 23 personaggi (molti dei quali saranno sbloccabili partecipando alle varie modalità di gioco) del franchise di Sonic e una miriade di altri personaggi Sega che si uniranno come sbloccabili o aggiornamenti gratuiti. Come mi ha detto Takashi Iizuka in un'intervista post-partita, l'obiettivo è quello di darvi la possibilità di esplorare il gioco con il vostro personaggio gratuito del videogioco, anche se non è necessariamente parte di Sega stessa.

Una volta scelto il tuo pilota (ho giocato nei panni di Amy Rose, a cui sono affezionato dai tempi di Sonic Superstars), non influenza davvero le tue possibilità di vincita, ma la scelta del tipo di veicolo sì. Ce ne sono una varietà disponibili, in base a diverse funzionalità come velocità, maneggevolezza, accelerazione, forza e resistenza, e poi a tua volta puoi scegliere un gadget prima di entrare in gara che ti dà un piccolo vantaggio passivo, come fare derapate migliori o ottenere più anelli o trucchi aerei più veloci. Ci sono oltre 70 gadget diversi, quindi ci sarà molto spazio per personalizzare il tuo veicolo. Quindi tutto dipende dal tuo stile di gioco, se sei più aggressivo o più preciso nelle curve, quindi ho optato per una combinazione bilanciata che favorisse la derapata, una delle caratteristiche principali del gioco, e l'ho azzeccata.

Nella gara il gioco sembra fenomenale, con un gameplay frenetico ma allo stesso tempo ordinato. Per sfruttare tutte le possibilità che il tracciato ha da offrire (Sonic Team ha anche confermato che ci saranno molti percorsi segreti da scoprire per stabilire tempi migliori), i piloti possono raccogliere anelli che aggiungono un piccolo aumento di velocità, mentre derapano dietro gli angoli o eseguono acrobazie aeree ad ogni salto. In Grand Prix, un pilota IA viene scelto come tuo rivale e la competizione sarà incentrata tra te e quel personaggio. L'IA gli sarà più favorevole e farà del suo meglio per farti perdere posizioni in classifica. Penso che sia un buon modo per ravvivare il giocatore singolo, che è qualcosa che manca nel karting attuale. Sì, tutto ciò può sembrare familiare da altri titoli, ma qui la sensazione è che sia davvero divertente, oltre che un controllo più casuale.

Annuncio pubblicitario:

A difficoltà standard, l'IA degli altri piloti ha reagito bene anche alle mie marachelle e all'uso di oggetti in gara, come potenziamenti o oggetti di attacco per buttarli fuori gara. A un certo punto del secondo giro di ogni tracciato si entra in uno di questi mondi aggiuntivi, dove lo scenario cambia completamente e può portarti su spiagge paradisiache, vulcani in eruzione, il dorso di un drago in fiamme... La follia punk di Sonic è presente al di là dei personaggi e degli oggetti divertenti in gara.

Sonic Racing: Crossworlds non inventa nulla di nuovo, ma ha le parti giuste per mettere insieme un'auto che è una forza da non sottovalutare nella scena dei giochi di kart di oggi. Il suo principale vantaggio per il futuro è che il gioco base verrà fornito con un sacco di contenuti pronti all'uso, un sacco di driver e cross-play multipiattaforma, oltre a un sostanziale piano di contenuti post-lancio (gratuito, ma anche a pagamento). Naturalmente, l'IP è in uno dei suoi momenti migliori della storia, quindi sono sicuro che non mancano i piloti per le numerose modalità di gioco multiplayer (locali o online) offerte. Non vedo l'ora di esplorare tutte le possibilità che ha da offrire quando arriverà tra un mese.