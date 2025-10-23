Sonic Racing: Crossworlds è ufficialmente un milione di venditori

HQ

Quando Sega stava per rilasciare il platform 2D Sonic Superstars, Nintendo annunciò che avrebbe rilasciato il suo platform 2D Super Mario Bros. Wonder quasi contemporaneamente. E quando Sega ha annunciato che avrebbe lanciato Sonic Racing: Crossworlds, Nintendo era di nuovo lì, dicendo che avrebbe rilasciato Mario Kart World poco prima.

Ma... ovviamente, non sono solo i fan di Nintendo ad essere affamati di corse di kart, e forse l'ultima avventura di Mario ha effettivamente aumentato l'interesse per il genere? Dopo aver goduto di un ottimo numero di giocatori su Steam sin dal suo lancio, Sega ha ora annunciato che Sonic Racing: Crossworlds è ufficialmente un milione di vendite in meno di un mese.

Condividono anche altri dati che mostrano che noi giocatori abbiamo guidato 74,5 milioni di gare dal debutto, una cifra che suggerisce che il milione di giocatori che hanno acquistato il titolo hanno giocato abbastanza diligentemente.

Ricordiamo che Sonic Racing: Crossworlds ha dato oggi il benvenuto a un nuovo pilota gratuito, ovvero Persona 5 hero Joker, e in relazione a questo, The Joker Festival (che dura fino a domenica) parte oggi per chi vuole gareggiare un po'.