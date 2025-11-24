Sonicware Liven Evoke

HQ

Direttamente dal paese delle meraviglie tecnologiche, il Giappone, arriva qualcosa di davvero curioso. Il crew di lunga data e deliziosamente eccentrico di Sonicware ha introdotto una nuova aggiunta alla loro famiglia di synth Liven adatti alle jam. Liven Evoke sfuma il confine tra suono acustico ed elettronico, e il risultato è semplicemente magico.

Il viaggio nell'atmosfera di Evoke, che incontra organico e tecnologia, inizia direttamente dalla scatola. Un guscio di cartone marrone riciclato avvolto in un motivo organico a punteggiamenti, con i nomi del produttore e del prodotto. All'interno, una calda culla in schiuma tiene l'unità avvolta in un velo protettivo. Nessun fronzolo, solo la documentazione legale e un foglio in stile biglietto da visita con un URL per manuali e video tutorial.

Annuncio pubblicitario:

Visivamente, Evoke cattura rapidamente l'attenzione. I tasti sono un mix di ovali e sfere, i pulsanti in gomma per la luce coprono tutta la lunghezza e una varietà di manopole si posizionano ordinatamente sotto uno schermo LED nitido. La funzione di ogni pulsante è etichettata direttamente sopra e sotto sul pannello, rendendo la navigazione intuitiva. Le manopole e i pulsanti in gomma sono stretti e reattivi, anche se i tasti hanno un po' di movimento che potrebbe diventare un problema con un uso intenso. Nel complesso, la costruzione sembra solida ed eseguita con cura.

Per quanto riguarda la connettività, hai le solite porte Sync (Euro) e MIDI per collegarti con altre apparecchiature. Teenage Engineering i dispositivi vengono persino indicati come compatibili. Ci sono un ingresso/uscita linea da 3,5 mm, un jack per cuffie e un ingresso di alimentazione DC9V, tutti comodamente posizionati sul bordo superiore. Purtroppo, non è incluso alcun alimentatore. Ma sotto c'è uno slot per la batteria per sei AA, rendendo l'unità compatta da 297mm (L) x 176mm (D) x 48mm (H) pronta per sessioni di jam prolungate. Anche l'altoparlante integrato aiuta, anche se la distorsione udibile fa chiedere se sia il design sonoro o solo una qualità economica.

Evoke viene carica con 34 strumenti pronti a suonare. Troverai di tutto, dagli archi (violoncello, chitarre) agli ottoni (in stile tromba) e flauti. Sembrano ottimi fin dall'inizio, ma il vero divertimento inizia quando ti immergi negli strumenti di regolazione. Puoi modellare il cutoff e la risonanza, aggiungere e modulare LFO, impostare il riverbero e modificare i punti di partenza del campione per trasformare il suono. Una caratteristica che spicca è la possibilità di fondere livelli di uscita acustica e digitale, regolare il rapporto e ottenere qualsiasi cosa, dalla sensibilità cruda allo shimmer digitale.

Ma il vero fattore di svolta? Il "Grain FX", un motore di sintesi granulare che aggiunge una texture simile a un riverbero fatta di suoni particellari che seguono le tue note. Questi grani rispondono dinamicamente al tuo modo di suonare e possono essere regolati al volo in tempo. Aggiunge calore e profondità, dando al paesaggio sonoro di Evoke un'atmosfera soul e organica.

Annuncio pubblicitario:

Puoi suonare le note naturalmente, ma Evoke non si ferma qui. Premi la modalità Chord e i tasti attivano gli accordi completi. Puoi modificare il numero e l'ordine delle note, offrendo tantissime opzioni armoniche. Ci sono anche modalità polifonica, legato e arpeggiatore, che ti permettono di sequenziare le note ritmicamente con stile.

La regolazione dal vivo è fluida e intuitiva, rendendo Evoke perfetta per performance e jam spontanee. Dispone anche di un sequencer versatile che permette di registrare liberamente. Puoi suonare fino a quattro strumenti contemporaneamente, ognuno con impostazioni di tempo indipendenti e una serie di altri controlli. I tuoi patch personalizzati e le idee di canzoni vengono salvate direttamente sulla memoria interna, con spazio per oltre 100 tracce insieme ai brani demo.

Liven Evoke è semplicemente magico. Il suo mondo sonoro organico e immersivo ti trascina in un viaggio cupo, come ad esempio pensa a vibrazioni ambientali alla Aphex Twin Selected Ambient Works II. Gli strumenti di editing profondi ti aiutano a ritagliarti la tua identità sonora da una ricca tavolozza di strumenti autentici. Mi mancava avere qualche suono di batteria a bordo, anche se con un po' di immaginazione e aggiustamenti puoi estrarre texture percussive da certi patch, o semplicemente collegare una drum machine. La mancanza di un alimentatore è anche un fastidio per l'uso in studio. Anche una porta USB-C avrebbe aiutato. Detto ciò, la batteria rende facile vibrare in movimento e inseguire l'ispirazione ovunque arrivi. In definitiva, Evoke è un synth brillante con un carattere sonoro davvero unico. È adatto ai principianti, progettato con cura e ha un prezzo modesto intorno ai 250 €.