Sonos Era 100 SL

Come vari produttori di smartphone, Sonos ha rilasciato in diverse occasioni versioni più economiche dei suoi prodotti esistenti con l'intento di ampliare la propria gamma per attrarre diverse fasce di budget.

L'ultima aggiunta alla gamma si chiama Era 100 SL, ed è esattamente ciò che il nome suggerisce: una versione SL dell'attuale Era 100. In termini generali, questo significa che qui sei 'semplicemente' a comprare un Era 100 che non ha i microfoni usati nell'altoparlante standard per evocare un assistente vocale, o per la funzione Auto Trueplay di Sonos, che utilizza proprio quei microfoni per calibrare attivamente la scena sonora.

C'è una piccola questione che tanto vale risolvere prima. Il prezzo è un po' strano da questo punto di vista, dato che l'Era 100 SL è arrivata a un prezzo introduttivo di £170, appena un po' inferiore rispetto all'Era 100. Non si sacrifica molto tra i due modelli, ma al contrario non costa molto meno. In effetti, la differenza è così piccola che tanto vale dire: "Perché non includere i microfoni - non sai se ne avranno bisogno in futuro?"

Detto ciò, l'Era 100 SL costa meno , e quanto il risparmio ridotto conta alla fine dall'individuo. La cosa positiva è semplicemente che, se sai che i microfoni non ti interessano, allora è una decisione d'acquisto facile.

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Questo altoparlante è, dopotutto, ancora brillante. L'impianto è composto da tre amplificatori Class-D, due tweeter inclinati e un mid-woofer più grande del 25% rispetto al vecchio Sonos One. Sono racchiuse nella stessa griglia perforata, sia in nero opaco che in bianco, e entrambe hanno un aspetto elegante. Pesa due chili, è relativamente compatto con 18 centimetri di altezza e sicuramente ci entrerà praticamente ovunque. Dispone di supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5 e AirPlay 2 e, naturalmente, la sua integrazione nell'ecosistema di app ben funzionante di Sonos è perfetta.

Tutto, dalla qualità della riproduzione all'affidabilità, e la funzionalità tramite l'app è impressionante, e deriva interamente dalla testardaggine di Sonos, che insiste nel mantenere gli altoparlanti all'interno del proprio ecosistema software, ha dato i suoi frutti, e l'uso dell'app Sonos è ora decisamente brillante.

È comunque piacevole vedere la connettività Bluetooth e il supporto, ad esempio, per Spotify Connect o semplicemente AirPlay, che rende l'Era 100 SL immediatamente accessibile. Tuttavia, l'affidabilità di cui sopra è il principale attrazione. Gli altoparlanti Wi-Fi tendono ad essere... beh, 'fragile'. All'improvviso smettono di funzionare, o semplicemente non rispondono quando ne hai davvero bisogno. Ma qui non è così, perché a mio avviso Sonos funziona sempre e vale la pena spendere.

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L'Era 100 SL è un po' indeciso tra due scelte di design. Forse Sonos avrebbe dovuto rimuovere alcune funzionalità per poter offrire un altoparlante a un prezzo un po' meno, dato che il risparmio attuale sembra piuttosto minimo. Ma d'altra parte, questo è davvero un piccolo altoparlante brillante, e non abbiamo mai mancato i microfoni durante il periodo di prova.