SpeedRunners 2: King of Speed Interview: Parlare del perché ora è il momento perfetto per un sequel, crossover, IA e altro ancora

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È quasi il momento di dimostrare il proprio valore come il corridore più veloce in circolazione. Lo sviluppatore Fair Play Labs ha annunciato la data ufficiale di lancio di SpeedRunners 2: King of Speed, il tanto atteso e atteso sequel del popolare platform multiplayer del 2016. Il prossimo capitolo della saga arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, tutti il 3 settembre, con il momento in cui si aprono le dighe e i giocatori possono competere in gare ad alto rischio, stravaganti ed emozionanti per dimostrare la loro supremazia l'uno sull'altro.

Con la data di lancio ora confermata e con SpeedRunners 2: King of Speed poco più di un mese dall'arrivo, abbiamo avuto l'opportunità di contattare e parlare con Fair Play Labs per saperne un po' di più su questo titolo in arrivo. Nell'intervista completa che potete vedere qui sotto, abbiamo parlato con il produttore Brandon Briceño Alfaro, dove abbiamo discusso del perché ora è il momento perfetto per un sequel di SpeedRunners, di come il gioco sia stato migliorato grazie ai feedback dei fan, della varietà di personaggi disponibili e altro ancora.

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Gamereactor: Perché ora è il momento perfetto per un seguito di SpeedRunners?

Alfaro: "Crediamo che ora sia il momento perfetto per un gioco come SpeedRunners perché ha la capacità di raggiungere un nuovo pubblico e affermarsi come un'esperienza competitiva straordinaria per una nuova generazione di giocatori, pur rimanendo fedele alle radici del gioco. C'è una grande comunità di fan che sono presenti fin dall'inizio e crediamo che il seguito possa attrarre nuovi giocatori e rendere felici i fan dell'originale!"

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Gamereactor: Quali insegnamenti avete imparato da playtest e demo e usato per migliorare e potenziare SpeedRunners 2: King of Speed ?

Alfaro: "Mantenere l'essenza del gioco originale è la cosa più importante che abbiamo imparato dai playtest. Questi test ci hanno aiutato a concentrarci sul mantenere un equilibrio attento tra ciò che la community vuole vedere in un sequel e la creazione di nuove esperienze, per migliorare e valorizzare tutti gli aspetti del gameplay. La nostra priorità è stata ascoltare la comunità per sapere cosa si aspetta dal sequel e realizzarlo."

Gamereactor: Quando avete realizzato questo sequel, come avete identificato quali caratteristiche ed elementi dovevate preservare e quali aree potevano essere migliorate senza modificare la formula di SpeedRunners?

Alfaro: "La community è stata una parte fondamentale nel modo in cui abbiamo individuato quali funzionalità preservare nel gioco e quali devono essere migliorate - questi fan sono ciò che ha reso SpeedRunners un gioco così valido, e la loro opinione conta davvero per noi. Cose come le meccaniche di movimento, il modo in cui funzionano i power-up, come si costruisce e si mantiene lo slancio – le persone hanno passato innumerevoli ore a perfezionare queste abilità nell'originale, e vogliamo che SR2 sia un'evoluzione naturale di questo, così che possiate portare le abilità acquisite negli anni e continuare a divertirvi e crescere come giocatori competitivi."

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Gamereactor: Cosa possiamo aspettarci dalla lista dei personaggi? Come state preservando i personaggi originali amati e come state aggiungendo qualcosa con nuovi personaggi?

Alfaro: "Al momento abbiamo otto personaggi dell'originale e abbiamo alcune sorprese - sveleremo presto nuovi eroi! Ci siamo divertiti molto a progettare sia personaggi di ritorno che nuovi di zecca, perché puoi portare qualcosa di nuovo e fresco a ciascuno che i giocatori già amano, pur preservando la loro atmosfera. Le versioni aggiornate di The Falcon e Maneki Neko sono ottimi esempi di questo approccio, e siamo felici che i giocatori lo trovino interessante."

Gamereactor: C'erano alcune facce famose nella lista dei personaggi originali di SpeedRunners alla fine. Esplorerai crossover o qualcosa di simile per SpeedRunners 2: King of Speed ?

Alfaro: "Non possiamo entrare troppo nei dettagli ora, ma abbiamo alcune idee interessanti su dove portare la questione dopo il lancio. Al momento, il nostro obiettivo è finalizzare la build di lancio e prepararla per il rilascio del 3 settembre."

Gamereactor: Rispetto all'era del lancio di SpeedRunners 1, il gioco multiplayer online è diventato molto più comune e popolare. Come ha influenzato questo il modo in cui hai realizzato SpeedRunners 2: King of Speed ?

Alfaro: "Questo cambiamento generazionale è visto come un vantaggio, poiché siamo riusciti a esplorare nuove modalità di gioco che introducono modi diversi per godersi il gioco e anche dove possiamo attrarre nuovi pubblici. Il gioco sarà lanciato con diversi modi molto divertenti di giocare, e siamo super entusiasti - non vediamo l'ora di sentire cosa ne penseranno le persone."

Gamereactor: Con SpeedRunners 2: King of Speed un gioco multiplayer intenso, cosa possiamo aspettarci da tornei, modalità competitive/classificate, classifiche e simili?

Alfaro: "Il gioco competitivo è al centro dell'esperienza SpeedRunners, lo è sempre stato. Quindi stiamo prestando molta attenzione a garantire che ogni aspetto del PvP sia coinvolgente, rifinito e super divertente. Abbiamo una novità importante sotto forma di enormi tornei in cui decine di giocatori possono partecipare a questo intenso campionato con molteplici turni a eliminazione diretta. Naturalmente, sarà disponibile anche la solita modalità multiplayer competitiva così potrai affinare le tue abilità contro gli avversari."

Gamereactor: Qual è la tua posizione sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di videogiochi e come è stata utilizzata, se mai, nella produzione di SpeedRunners 2: King of Speed ?

Alfaro: "Per SpeedRunners 2: King of Speed, non è stata usata alcuna IA. È un gioco realizzato dal nostro team, dai concetti iniziali e dall'arte provvisoria fino alla versione finale spedita. Come gamer, amiamo questo mezzo e crediamo che la strada da seguire del settore sarà sempre guidata dalla creatività e dal talento umano. Qualsiasi strumento che potremmo considerare in futuro sarebbe semplicemente per supportare il lavoro del nostro team."

Gamereactor: Qual è una cosa che desideri di più che i giocatori possano vivere in persona in SpeedRunners 2: King of Speed ?

Alfaro: "Siamo entusiasti che i giocatori possano vivere il "Playground", dove sperimentiamo diverse nuove modalità multiplayer. Queste modalità includono cose come il pavimento che si trasforma in lava o raccogliere monete in giro per la mappa invece di limitarsi a correre. Speriamo di aggiungere nuove modalità sperimentali in Playground che mantengano le cose fresche e coinvolgendo la community. Pensiamo che questo rinfreschi l'idea di SpeedRunners senza trascurare ciò che rende davvero questo gioco divertente e frenetico."

Grazie a Fair Play Labs e Alfaro per aver dedicato del tempo a rispondere alle nostre domande. Potrai giocare a SpeedRunners 2: King of Speed da solo a breve, dato che la data di lancio è fissata per PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 il 3 settembre.