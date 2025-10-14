HQ

Quando Castlevania è arrivato per la prima volta su Netflix, l'adattamento anime dell'iconica serie di videogiochi di Konami è sembrato una boccata d'aria fresca. Dopo aver sofferto per anni e anni di adattamenti mediocri, questo spettacolo si è rivelato autentico e ben realizzato, e naturalmente sembrava essere una buona formula per Netflix e altri partner verso cui tendere per il futuro. Negli anni successivi, abbiamo ricevuto adattamenti di Tekken, Cyberpunk, Cuphead, Tomb Raider, Dragon Age, Dota, Devil May Cry, Onimusha, e persino Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix basato su Ubisoft. Quest'ultimo progetto è un esempio interessante perché, sebbene ben assemblato in sé e per sé, come la filosofia di gioco piuttosto familiare di Ubisoft, ora questi progetti anime di Netflix stanno iniziando a sembrare molto simili. Sta calpestando il territorio di quello visto, visto tutti, e questo è il caso ancora una volta con Splinter Cell: Deathwatch.

HQ

Questa è una serie che prende il materiale originale e poi ci mette il suo tocco personale. Non c'è bisogno di essere una menteSplinter Cell geniale per capire la tradizione e la narrazione, è abbastanza semplice e pesante con l'esposizione, anche se ha alcuni cenni al materiale originale. Quindi prende le basi di Splinter Cell e le trasforma in una storia in cui il fascino che ha reso i giochi così iconici viene messo da parte. Invece di guardare per lo più Sam Fisher strisciare nell'ombra e uccidere silenziosamente i nemici senza destare sospetti, lo vediamo sparare violentemente e picchiare a morte gli avversari quando è nel vivo della battaglia, con questo polarizzato da conversazioni in stanze hi-tech illuminate dalla luce blu dei monitor. Sarebbe come adattare i primi giochi Metal Gear Solid e inquadrarli come un Mission: Impossible film. È sicuramente divertente, ma manca anche un po' il punto del materiale originale.

Ma in ogni caso questo show non riguarda Sam Fisher nel suo fiore degli anni, quindi forse nella sua età avanzata la sua tecnica tattica e di combattimento è cambiata un po'. In realtà, la storia non riguarda nemmeno Sam ma piuttosto un agente Echelon più giovane chiamato Zinnia McKenna, che viene coinvolto in una cospirazione che è molto più grande di quanto chiunque avrebbe potuto aspettarsi. È un incidente che vede Sam trascinati di nuovo in azione per aiutare a salvare la situazione, e questo porta a un globo-(o beh... avventura al trotto per lo più europea) in cui la coppia raccoglie informazioni e cerca di prevenire un complotto terroristico.

Annuncio pubblicitario:

Nel grande schema delle cose è una storia piuttosto semplice e darò credito alle poche sorprese e colpi di scena che introducono lungo la strada. Non sono affatto telegrafati come alcuni colpi di scena nei media moderni, ma non ti colpiscono nemmeno come un fulmine. Ciò è in qualche modo dovuto al tema generico della serie, che è piuttosto sottile e privo di impatto, il che significa che in definitiva non è mai materiale da brivido o tensione da mangiarsi le unghie. È solo la televisione guardabile che forse si presenta come un po' più incapsulante per coloro che ottengono un'ondata nostalgica ogni volta che Splinter Cell viene menzionato in una frase.

Il punto è che lo scrittore Derek Kolstad ha alcune idee narrative che funzionano in questo show e lo sviluppo generale della trama è abbastanza divertente. Ma le sequenze d'azione non sempre sembrano molto Splinter Cell, i dialoghi e le interpretazioni sono così apatici e freddi (come probabilmente dovrebbero essere gli assassini addestrati) che non c'è mai molta emozione che traspaia, e la tecnica di animazione e il modo in cui l'intero spettacolo è messo insieme è ora così familiare che sta diventando sempre più difficile distinguere tra questo e Tomb Raider, Per esempio.

Annuncio pubblicitario:

Non è che questo sia un brutto spettacolo, è semplicemente una bella televisione, ma questo è anche il punto in quanto non è mai niente di più. È familiare e prevedibile, guardabile ma non impressionabile, e mentre dà un po' di nuova prospettiva di vita a Splinter Cell come franchise, non è davvero il ritorno alla forma che molti sperano. Guardalo o non guardarlo. Questa non è una serie da guardare e non è nemmeno abbastanza brutta da evitare a tutti i costi. Forse quel livello di mediocrità è un peccato di per sé...