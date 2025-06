Squid Game: Stagione 3

HQ

Sono sempre stato affascinato da Squid Game. Per me, è la scenografia, combinata con la malizia quasi caricaturale che si instaura quando si permette all'avidità di consumare tutti gli altri istinti immediati. È una spirale discendente verso l'inferno, dove anche le persone migliori si lasciano corrompere per guadagno monetario.

Ma allo stesso tempo, l'intera premessa ha sempre avuto una data di scadenza. Il simbolismo piuttosto ovvio e la struttura singolare sono così ovvi che, anche se la seconda stagione si è un po' ampliata, abbiamo gradualmente visto cosa ha da offrire l'universo di Hwang Dong-hyuk.

Ecco perché è così rinfrescante che, anche se Squid Game rimane il più grande successo di sempre di Netflix in termini di una serie di parametri, questa è la fine, se non altro, della serie principale. Questa stagione più breve di soli sei episodi conclude la storia di Seong Gi-hun. E per fortuna, finiamo con un botto emotivo, intenso e ben costruito.

La terza stagione riprende da dove si era interrotta la seconda. La ribellione di Seong Gi-hun è fallita,The Front Man si è rivelato e i giochi continuano. Allo stesso tempo, l'agente di polizia Hwang Jun-ho intensifica la sua ricerca dell'isola dove si svolgono i giochi, e il nordcoreano Kang No-eul potrebbe finire per mettere i bastoni tra le ruote: i tre singoli fili si uniscono lentamente in due episodi finali particolarmente esplosivi.

È difficile descrivere la trama o lo sviluppo del personaggio senza avvicinarsi a potenziali spoiler, quindi diciamo solo che l'intero cast sudcoreano offre ancora interpretazioni brillanti che si bilanciano sul filo del rasoio tra l'emotivamente incisivo e l'implausibilmente caricaturale, come se fosse tutto una sorta di parodia.

Purtroppo, lo stesso non si può dire per i "VIP" occidentali che, come nella prima stagione, si registrano per assistere alle partite mortali. È del tutto incredibile che registi così talentuosi, sia sudcoreani che il team internazionale di Netflix, abbiano approvato tutto, dalla sceneggiatura alla consegna, e sembra quasi che le battute non siano state solo scritte da un'intelligenza artificiale, ma anche eseguite da un'intelligenza artificiale. In effetti, la differenza tra le interpretazioni credibili degli attori sudcoreani e la spazzatura che esce dalla bocca di questi VIP è così sorprendente che sospetto che sia in qualche modo parte della parodia. Forse è così che ci vedono? In ogni caso, è inaccettabilmente povero.

A parte questo, la scenografia, la musica e il ritmo sono perfetti, creando un finale esplosivo che, pur non reinventando esattamente la ruota, offre una conclusione memorabile a una serie che passerà alla storia per molti - e questo anche perché sa quando chiamarla un giorno.