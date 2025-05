Star Wars Battlefront II è più grande che mai su Steam

HQ

Da quando Andor è finito, ci sono stati molti fan di Star Wars alla ricerca di qualcosa di nuovo con cui divertirsi e, come abbiamo riportato in precedenza, molti di loro si sono aggrappati alStar Wars: Battlefront II titolo semi-defunto del 2017.

Ha ricevuto critiche feroci per le macabre microtransazioni al momento della sua uscita, e molti detestavano il sistema delle loot box e pensavano che assomigliasse tanto a un negozio digitale quanto a un gioco. Lentamente ma inesorabilmente il gioco si riprese dopo il duro lavoro di Dice, ma non fu mai il successo che EA aveva sperato e fu definito una delusione commerciale.

Al momento in cui scriviamo della rinascita del gioco, aveva appena raggiunto i 6600 giocatori simultanei su Steam (secondo SteamDB) ed era al 22° posto tra i titoli più giocati per Xbox. Ora, solo dieci giorni dopo, quel numero è triplicato. Solo di recente, ci sono stati ben 18.635 giocatori simultanei che hanno effettuato l'accesso, rendendolo uno dei primi 50 più giocati su Steam, e questo è in realtà più di quanto abbia mai avuto su Steam prima, anche alla premiere sulla piattaforma quasi esattamente cinque anni fa.

Non c'è alcuna indicazione che il tetto sia stato ancora raggiunto e si spera che il successo faccia capire a EA che c'è un enorme appetito per un gioco come Battlefront III, a patto che riescano a frenare le loro ambizioni di servizio live e a mettere al primo posto il valore dell'intrattenimento.

Cosa ne pensi, Dice ed EA dovrebbero sviluppare Battlefront III?