Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords remake completo previsto da Lucasfilm Games

Se hai giocato a Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, saprai che, sebbene il sequel abbia impressionato molti fan quando uscì più di vent'anni fa, aveva anche un finale un po' affrettato. Questo era dovuto alla mancanza di contenuti nel gioco. Contenuti che sono stati ripristinati su PC tramite mod e che dovevano essere aggiunti alla versione Nintendo Switch del gioco nel 2022.

Questo non è successo, poiché Disney non sapeva come acquisire correttamente il lavoro dei modder, portando a una causa per pubblicità ingannevole contro le aziende coinvolte. Stephen Totilo di Game File ha recentemente approfondito la causa, la motivazione dietro la cancellazione del DLC, e ci ha offerto alcune interessanti informazioni sul lavoro in corso per due remake di KOTOR.

Innanzitutto, l'articolo rivela che Disney e Lucasfilm Games stanno pianificando di creare un remake di KOTOR II. Il progetto inizialmente si chiamava Juliet ed è stato portato ad Aspyr, ma dato che il remake di KOTOR 1 rimane una priorità al momento, sembra improbabile che vedremo prima il sequel rifatto.

Per quanto riguarda il primo remake di KOTOR, a quanto pare si è trasferito a Mad Head Studios, la società dietro il prossimo gioco Hellraiser: Revival di Clive Barkley. Quello studio nota di avere un altro gioco AAA basato su una proprietà intellettuale famosa e amata in lavorazione, quindi KOTOR potrebbe sicuramente fare al caso tuo.

Anche se le idee di questi remake entusiasmeranno sicuramente i fan, dovremo vedere se riusciremo mai a ottenere un aggiornamento sostanziale per trasformare quell'hype in realtà.