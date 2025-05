HQ

Quando Disney e Lucasfilm iniziarono a realizzare leStar Wars: Tales of loro serie animate, l'idea era che questo sarebbe stato uno spettacolo antologico, come suggeriva la convenzione di denominazione. Questo è iniziato così con Tales of the Jedi, presentando circa sei narrazioni in qualche modo interconnesse che per la maggior parte si ergevano da sole come storie uniche. Questo è stato poi seguito da Tales of the Empire, che ha eliminato il lato antologico delle cose per concentrarsi invece maggiormente su due personaggi, nel bene e nel male. Ora, come parte del recentissimo Star Wars Day, siamo stati introdotti a Star Wars: Tales of the Underworld, e questa serie è come il suo predecessore più recente in quanto ancora una volta elimina il lato antologico delle cose per concentrarsi invece su due dei più grandi fuorilegge della galassia, Asajj Ventress e Cad Bane.

Ora, mentre dirò fin d'ora che entrambi i personaggi sono ben noti e piuttosto amati, e hanno un grande equilibrio di personalità conflittuale che li rende perfetti da mettere in luce nelle singole storie, non posso fare a meno di pensare che questa serie abbia perso un po' la sua identità. Allo stato attuale, l'uso di "Tales of" è il più esteso possibile, poiché per quest'ultimo lotto di episodi, stiamo parlando di due racconti distribuiti in sei episodi, e questo è tutto. Quello che una volta era un formato antologico speciale è poi diventato uno spin-off più piccolo e conciso The Clone Wars /Rebels /The Bad Batch.

HQ

Ma comunque, formato a parte, vale la pena guardare Tales of the Underworld ? Se sei un fan di Star Wars, allora in poche parole, sì. In totale, questo lotto di episodi dura circa 90 minuti, il che significa che si ottiene l'azione di un cortometraggio distribuita in sei pacchetti di dimensioni ridotte. Puoi anche dividerlo ulteriormente guardando i due archi narrativi separatamente poiché non si collegano direttamente, il che significa che questa stagione offre una storia di circa 45 minuti incentrata sull'ex assassino Ventress e poi simile per il cacciatore di taglie Cad Bane.

Annuncio pubblicitario:

Immediatamente, vale la pena notare che il tema del fuorilegge significa che si tratta di un lotto di episodi molto più oscuro e conflittuale da guardare. La storia di Ventress, per esempio, esplora come l'exSeparatist cattivo abbia cambiato i suoi punti e ora stia aiutando un giovane Jedi a mettersi in salvo mentre naviga nel contorto ventre criminale della galassia e mentre impara cosa significa essere un eroe in questa realtà ormai imperiale. È una svolta interessante e coinvolgente degli eventi che mostrano un lato di un personaggio che raramente riusciamo a vedere altrimenti.

La storia di Cad Bane, d'altra parte, è difficile da digerire perché non è quasi mai positiva. Documenta come un povero orfano di strada sia stato coinvolto nel crimine e come abbia intrapreso una strada diversa dal suo migliore amico, con uno che è diventato un uomo di legge e l'altro che è diventato il temibile cacciatore di taglie conosciuto in tutta la galassia. Mentre le altre apparizioni di Cad Bane sono state piuttosto calcolate, in Tales of the Underworld è vendicativo, arrabbiato, crudele e non è mai stato l'eroe di questo racconto. È una faccenda triste dall'inizio alla fine, che dimostra che la galassia è stata responsabile della creazione di Cad Bane, tanto quanto le sue stesse azioni.

Annuncio pubblicitario:

Ancora una volta, le due storie creano un intrattenimento abbastanza interessante, una televisione che è sostenuta dallo stile di animazione ancora fantasticoThe Clone Wars che una volta ha debuttato. Ma, allo stesso tempo, per me, non è di questo che dovrebbe trattarsi la serie Tales of. Sta davvero iniziando a sentire la mancanza della sua struttura antologica, soprattutto perché quest'era diStar Wars animazione sembra essere sterile come non lo è mai stata, e questo non soddisfa la mia fame allo stesso modo dei progetti precedenti. Certo, è breve e facile da consumare intrattenimento, ma sembra anche un ripiego e forse una serie che ha perso la sua identità a causa del fatto che Visions sta cercando di operare anche nella categoria antologica.

Guardalo o non guardarlo. Non ti perderai molto o guadagnerai troppo con questa serie. È semplicemente bello e facile da digerire in televisione.