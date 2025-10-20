Steelseries Arctis Nova Elite

Come Apple prima di esso, SteelSeries è recentemente diventato oggetto di critiche, non per un prodotto deludente, ma esclusivamente a causa del prezzo di questo prodotto. Questo non deve essere inteso come una difesa, ma piuttosto come un inquadramento del dibattito che circonda il nuovo Arctis Nova Elite, un auricolare che sostanzialmente raddoppia il prezzo a ben £ 600 - essenzialmente una novità per un auricolare da gioco.

Ma come ho scritto, questa non è la prima volta tra le cuffie. Bang & Olufsen addebita regolarmente il doppio e, come accennato, Apple è stato coinvolto nell'hype con AirPods Max. La preoccupazione è, ovviamente, che questo salto diventi normale, ma il punto è che i prezzi sono una cosa dinamica, complessa e difficile da giudicare.

Tuttavia, possiamo dare un'occhiata a ciò che il Arctis Nova Elite può fare. La configurazione è simile a quella che si conosce dal Arctis Nova Pro Wireless, quindi abbiamo più o meno la stessa forma, lo stesso piccolo centro di comando che ospita la batteria extra che è possibile sostituire rapidamente a caldo e l'accesso alle impostazioni di base e alle opzioni di personalizzazione. All'interno troviamo i nuovi driver in fibra di carbonio da 40 millimetri, che sono racchiusi in ottone. Questi sono anche "pistonici", il che significa che le vibrazioni avvengono in modo molto più pulito, e dovrebbero quindi creare un profilo sonoro più chiaro da 10Hz a 40KHz. C'è l'audio ad alta risoluzione su wireless a 2,4 GHz, che si trova nel modulo di comando di cui sopra, e un codec Bluetooth LC3+, che abilita il cosiddetto "Omniplay", che è ciò che il resto di noi chiamerebbe "multipoint".

In realtà ci sono aggiornamenti su tutta la linea, anche se la forma è la stessa.SteelSeries Il microfono già impressionante, che può essere ingegnosamente riposto in modo completamente anonimo all'interno di una delle tazze, è ora a 32KHz/16 bit e suona assolutamente brillante, e c'è anche un nuovo microfono beamforming, quindi non è davvero necessario estrarre il microfono vero e proprio se non lo si desidera.

Il piccolo modulo di comando ora ha tre ingressi, che lo rendono veramente indipendente dalla piattaforma, e passa da un input all'altro in base all'input attivo. C'è anche un ingresso di 3,5 mm e il supporto per il complicato Wireless Protocol di Xbox, quindi tutte le piattaforme dovrebbero avere la priorità qui e lavorare insieme, cosa che in realtà accade incredibilmente raramente.

Grazie all'archetto, ai pezzi ariosi e spessi di memory foam sulle coppe e al trattamento superficiale quasi simile all'Alcantara che è stato dato al Elite, questa è senza dubbio la cuffia da gioco più comoda che abbia mai indossato e non c'è paragone. Le piccole ruote del volume sono rivestite in ottone e hanno un clic incredibilmente tattile quando le giri, e ogni pulsante è stato realizzato con amore. Da vicino, questo è un design squisito a cui altri produttori possono solo sognare di avvicinarsi.

Ha una durata della batteria di 30 ore, ma potrebbe essere quasi infinita, poiché una carica completa è a un solo scambio di distanza, e quindi a circa 10 secondi. E poi il suddetto microfono è davvero ottimo, lo è e basta.

Il suono dei suddetti driver in fibra di carbonio batte senza dubbio Audeze Maxwell, che abbiamo precedentemente elogiato per avere una delle firme sonore più distintive e impressionanti in un auricolare specificamente progettato per l'uso di gioco. Anche se non ho mai veramente accettato l'intero concetto di posizionamento 3D e sintonizzazione separata che ti rende più consapevole di uno spazio virtuale tridimensionale, sia il suono surround che soprattutto l'ANC migliorato sono davvero qualcosa che puoi sentire. La firma è calda, la compatibilità è versatile tra i generi ed è... beh, semplicemente magico.

Quindi no, non ho intenzione di sedermi qui e dire che le cuffie da gioco devono costare £ 600, o che dovrebbero. Tutto è già abbastanza costoso così com'è, ed è una mossa intelligente per SteelSeries in un momento in cui la consapevolezza dei prezzi è più grande che mai. Ma allo stesso tempo, questa è, senza dubbio, la migliore cuffia da gioco che abbia mai testato, e il punteggio deve quindi rifletterlo. Se valgano il prezzo elevato per te, non posso decidere, ma d'ora in poi mi riferirò al Elite come "il gold standard".