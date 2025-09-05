Steven Spielberg voleva fare il Call of Duty Movie ma Activision lo ha rifiutato

HQ

All'inizio di questa settimana, è stato affermato che Activision e Paramount lavoreranno insieme per realizzare un film live-action Call of Duty. I dettagli sul progetto sono ancora scarsi al momento, ma un nuovo rapporto ha rivelato che il film avrebbe potuto sembrare molto, molto diverso.

Secondo Puck News, si afferma che Steven Spielberg ha proposto un film aCall of Duty Activision, ma il mega editore lo ha rifiutato. La ragione sembra essere dovuta al fatto cheActivision voleva una discreta quantità di controllo creativo sul progetto, dato che la proposta di Spielberg includeva il cosiddetto "Accordo Spielberg", il che significa che il regista avrebbe diritto al pieno sostegno finanziario, all'approvazione finale del montaggio e avrebbe avuto una mano anche nella produzione e nel marketing.

Chiaramente, Activision non era allineato con questo livello di controllo creativo e ha invece seguito la proposta di Paramount, che consente all'editore di avere una maggiore influenza sul progetto e sul futuro del franchise.

Anche se questa può sembrare una scelta strana per avere Spielberg alla regia di un film Call of Duty, si dice che il famoso regista sia lui stesso un grande giocatore di PC, come è stato confermato da suo figlio Max Spielberg in un'intervista con MinnMax l'anno scorso, dove ha detto quanto segue:

"Ama i giochi, è lui che mi ha fatto appassionare. Lui gioca, è un grande giocatore di PC e quindi anche questo è un po' il nostro punto di unione. Lui mi ha detto 'ehi, cosa c'è di buono, a quale nuovo Call of Duty dovrei giocare, mandami un elenco dei primi cinque sparatutto, li scaricherò e potremo giocarci insieme quando verrai a casa'. "

