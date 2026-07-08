Stiamo giocando a Assassin's Creed: Black Flag Resynced su GR Live di oggi

HQ

È finalmente arrivato il momento che Assassin's Creed: Black Flag Resynced faccia il suo arrivo. Tra poco, molto presto potremo raccontarti del nostro periodo con il gioco in una recensione dedicata e domani, domani, potrai vivere l'avventura di ritorno di Edward Kenway su PC, PS5 e Xbox Series X/S, quando avverrà il lancio completo in questi momenti.

Ma ci immergeremo, all'inizio del gioco, questo pomeriggio, dato che faremo di Black Flag Resynced l'argomento della diretta di oggi di GR, dove a partire dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e giocherò per tutta la prima ora del gioco tutto sulla homepage di GR Live.

Assicuratevi di passare per assaggiare in anticipo il tanto atteso remake e, ancora una volta, restate sintonizzati per la nostra prossima recensione.