Stiamo suonando Resident Evil Requiem nel GR Live di oggi

HQ

È finalmente arrivato il momento che il nono capitolo principale della serie Resident Evil faccia il suo grande arrivo. A seconda di dove vivi nel mondo, potresti già giocare al titolo horror, ma se non è ancora così, puoi volentieri contare le ore, dato che il lancio è previsto per il 27 febbraio.

Con il debutto alle porte, dedicheremo lo stream live di GR di oggi a Resident Evil Requiem, dove condurrò e giocherò fino alla prima ora del titolo horror, tutto sulla homepage di GR Live all'orario abituale delle 16:00 GMT/17:00 CET.

Non dimenticate di unirvi a me per uno sguardo a ciò che questo gioco più ampio offre, e per saperne di più su Requiem, non perdere la nostra recensione dedicata e la nostra versione Nintendo Switch 2.