Stiamo suonando Skate su GR Live di oggi

Ieri è stato il grande giorno per i fan di Skate, poiché EA e lo sviluppatore Full Circle hanno lanciato la versione in accesso anticipato dell'atteso reboot. Ambientato nella città di San Vansterdam (San Van ), il paradiso per eccellenza degli skater, questo gioco è incentrato sulla costruzione di una reputazione e sul diventare una nota leggenda dello skateboard.

E questo è qualcosa che cercheremo di raggiungere non appena più tardi oggi, quando passeremo a Skate come parte dell'offerta GR Live del giorno. A partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e cercherò di fare shred e trick in tutto il mondo, il tutto sulla homepage di GR Live.

Assicurati di unirti al live dell'azione e per saperne di più su Skate, guarda la nostra recente anteprima del gioco qui, prima di alcune idee più complete sull'accesso anticipato in arrivo nel prossimo futuro.