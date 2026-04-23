Stranger Things: Racconti dell'85

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Quando la quinta stagione di Stranger Things si è conclusa su Netflix all'inizio del nuovo anno, sembrava naturale che questa storia più ampia e questo cast di personaggi potessero riposare. Che ciò abbia creato spazio per una nuova narrazione in un'altra parte del mito di Stranger Things o che semplicemente abbia visto Netflix allontanarsi completamente dalla saga soprannaturale non era in realtà molto rilevante, poiché il cast un tempo giovane ora era composto da giovani adulti, era evidentemente chiaro che non potevano più fingersi bambini. È per questo motivo che la decisione di ampliare i già un po' rigidi parametri narrativi con una serie animata è sembrata un po' insolita e forse persino irrilevante...

Ma siamo tutti uguali, visto che Stranger Things: Tales from '85 è pronto ad arrivare su Netflix. Ambientata, come previsto, nel 1985, questa è una storia spin-off che segue Eleven, Mike, Dustin e il resto della banda mentre lavorano per salvare Hawkins da un altro disastro apparentemente ultraterreno. Quindi, siamo già stati qui, giusto? Beh, sì... Forse potete immaginare la mia sorpresa dopo aver visto i primi episodi di questa stagione piuttosto completa di animazione televisiva e aver scoperto Stranger Things: Tales from '85 che è una serie carismatica e divertente che non sembra uno spreco totale di spazio e potenza produttiva. Ma la stagione più ampia regge?

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Non giriamo intorno, Tales from '85 non sta esattamente riscrivendo il libro di Stranger Things. Le dinamiche della serie live-action principale sono ancora in piena attenzione, anche se esplora il paradigma qualche anno prima degli eventi dell'ultima stagione. Eleven cerca di trovare il suo posto nella società tenendo nascosti i suoi poteri, Mike, Dustin, Will, Max e Lucas sono la adorabile banda di nerd che si ritrovano al centro dell'universo di Stranger Things, Steve lotta per superare Nancy mentre fa perdere ogni possibilità di romanticismo, e Hopper è lo sceriffo locale che affronta la sfida di proteggere questa strana banda di emarginati. Per la maggior parte, l'unico elemento di questa serie che è anche solo un po' diverso da ciò che ci aspettiamo da Stranger Things è Nikki, una nuova arrivata in città che si ritrova coinvolta nel caos trovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quindi, ancora una volta, non aspettarti di sorprenderti da ciò che viene inventato in questa serie, anche se questo porta a più domande che risposte su come questi nuovi elementi si leghino alla storia principale e completa.

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Si potrebbe dire che sia una critica severa, ma in pratica non è un grosso problema dato che questo quadro narrativo centrale ha funzionato e continua a funzionare efficacemente. L'equilibrio tra la invidiabile dinamica sociale di gruppo e il più ampio mistero soprannaturale è una coppia fantastica che rende ogni singolo episodio un piacere da guardare. E grazie a circa un decennio passato a vedere come gli attori diano vita ai personaggi live-action e a creare una struttura speculare, queste versioni animate risultano accurate e carismatiche e sono un piacere trascorrere del tempo con loro. I personaggi si distinguono anche come riflessi migliori della loro età prevista, il che è un piacevole bonus.

Anche se potresti vedere un rapido scorcio di Stranger Things: Tales from '85 e pensare che lo show sia per un pubblico più giovane, questo non è del tutto accurato in pratica, perché sembra semplicemente più Stranger Things, con un tono simile, uso dell'umorismo e omaggio agli anni nostalgici '80. Sì, la direzione artistica utilizza uno stile che i fan di The Clone Wars e Star Wars conosceranno, ma a differenza di queste alternative, l'uso del colore e dei dettagli animati aggiunti contribuiscono molto a far sì che la serie risulti un po' più grande di quanto si possa trovare da una galassia lontana, lontano.

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Quindi, alla fine, resta la domanda se ci sia mai stata una necessità che questa serie esistesse. Su questo punto di vista, sono un po' combattuto perché, per quanto sia facile tornare a Hawkins e sentirsi di nuovo a casa, questa serie non sembra certo portare la storia più ampia da qualche parte. È una frustrazione simile a quella che i fan di Star Wars possono provare con l'attenzione costante sull'espandere una frazione così piccola del lore più ampio in modo animato. Questa serie inciampa nella stessa trappola, motivo per cui si potrebbe dire che, pur essendo divertente e facile da digerire, non è nemmeno un appuntamento o una visione obbligatoria. Se hai concluso il tuo percorso in Stranger Things a gennaio, non c'è l'obbligo di tornare per questo progetto animato, anche se chi desidera più Stranger Things rivelerà abbastanza divertimento da sentirsi soddisfatto.