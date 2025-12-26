Stranger Things: Season 5 - Vol 2 (Netflix)

HQ

Attenzione: Spoiler per la stagione 5, volume 1 in arrivo

I primi quattro episodi della quinta stagione mi hanno reso felice. Con un po' di prospettiva, forse c'era un po' di più da criticare rispetto a quanto avessi fatto allora, ma mantengo il voto 8 che ho dato al volume 1. Dopo quasi un mese di attesa, arriva il sequel. Ci avvicina ancora di più alla fine inevitabile - non solo di questa stagione. Ma di tutta la serie. Una serie che, sotto molti aspetti, passerà alla storia come una delle cose migliori e più originali che Netflix abbia mai offerto. Senza esagerare, è stato un successo per il servizio di streaming e sarà emozionante vedere con cosa colmeranno questo vuoto quando i titoli di coda dell'ultimo episodio scorreranno tra poco più di una settimana.

Allora, dove eravamo quando è finita l'ultima volta? Hooper e Eleven si infiltrarono nella base militare e scoprirono che non era affatto Vecna a essere tenuto prigioniero. Invece, era Kali, che abbiamo visto l'ultima volta nella seconda stagione. Max e Holly erano nel subconscio di Henry a cercare di uscire. Dustin, Steve, Nancy e Jonathan finirono nell'Upside Down. Poi c'è stato quel piccolo cliffhanger su Will che ha superpoteri. Il quinto episodio riprende da dove li avevamo lasciati e, anche se per noi è passato un mese, è davvero piacevole che non ci sia salto temporale. Va avanti come se nulla fosse successo – quasi un po' fastidioso quando un intero mondo ha aspettato la continuazione.

Anche se Stranger Things si è ormai trasformato in episodi spettacolari di lunga durata cinematografica, dove la maggior parte dei misteri viene svelata e l'orrore piuttosto accogliente che caratterizzava diverse stagioni precedenti è stato sostituito da un'azione più epica, ovviamente vogliamo sapere come andrà. O meglio, finire. Personalmente, ero in ansia quando l'orologio ha segnato le due ed ero estremamente entusiasta della continuazione. Questo è l'ultimo viaggio verso la fine. Certo, dovremo aspettare qualche giorno per il finale di due ore. Ma prima di arrivarci, anche tutti i personaggi devono arrivarci. Nello scontro finale contro il super mostro Vecna.

Le motivazioni di Vecna stanno diventando sempre più chiare.

Pertanto, questi tre episodi, che durano poco più di tre ore, sono per lo più un viaggio verso il letto. A volte divertente, assolutamente. Ma comunque, è un po' lungo per mettere tutto a posto. Tutti i viaggi, che siano iniziati in una stagione precedente o in questa, dovrebbero portarci al finale. Questo rende il Volume 2, o questa seconda metà se vogliamo, sia un po' frettoloso che come se stesse rallentando – ironicamente spesso allo stesso tempo. Ci sono alcune scene fantastiche qui, e personalmente penso che Dustin, Steve, Nancy e Jonathan abbiano le sequenze migliori in cui cercano la risposta a cosa sia quel grande muro nell'Upside Down. È emozionante e c'è una buona chimica tra i personaggi. Sembra anche che tu abbia una storia che porta a qualche rivelazione e che ha anche sequenze davvero belle. Per la maggior parte degli altri, c'è molta preparazione in cui si ripete "ora dovremmo prepararci e avere un piano" e non credo davvero che tu riesca a bilanciare tutto. Ad esempio, Eleven sembra molto ridotto come personaggio. Certo, non è mai stato davvero solo per lei, ma per tutta la banda. Sul gruppo. Ma ora che si è separato e c'è anche un gruppo di altri personaggi, la sua storia è più in secondo piano.

Figlio e madre hanno molte belle conversazioni.

Vorrei sottolineare una cosa in particolare a cui ho spesso pensato. Cioè, penso che gli attori facciano un ottimo lavoro. Certo, più volte penso al fatto che non sono più bambini. Quell'illusione si è spezzata presto nei primi episodi. Ma tutti riescono a rendere i loro personaggi credibili. Matarazzo è sempre stato brillante nei panni di Dustin, e continua a esserlo – e penso anche che Schnapp meriti credito come Will. In questa stagione gli è stata data davvero la possibilità di mettersi in mostra, e interpreta diverse scene molto bene. Anche l'interpretazione di Holly da parte di Fisher, che è diventata un vero personaggio centrale, è buona - anche se questa espansione di pochi personaggi mette in evidenza il problema di saltare troppo liberamente tra storie diverse.

Ho anche detto che è più azione che horror accogliente. E sì, con l'aumento del budget e la popolarità diventata quella che è diventata, ai fratelli Duffer ovviamente è stata data l'opportunità di realizzare sequenze più grandiose e significativamente più costose. Questo significa che perdi un po' dell'anima e del calore che c'erano prima: è diventato più spettacolo dell'avventura profumata da pomeridiano che era iniziata quasi dieci anni fa. Hanno semplicemente sollevato il sipario e mostrato tutto ciò che può essere mostrato.

Max e Holly corrono molto.

Per fortuna, la lunga durata lascia ancora spazio ad alcune sequenze più tranquille. I dialoghi che dovrebbero scatenarsi sulle nostre corde emotive appaiono regolarmente, molti personaggi hanno scene davvero belle e la recitazione è, come ho detto, costantemente molto buona. Molto sembra un po' forzato e forzato - ma riceviamo bei ricordi di ciò che questa banda ha passato. Contro ciò contro cui hanno combattuto. E che sono cresciuti insieme, proprio come noi siamo cresciuti insieme a loro. L'anima, il cuore e il calore ci sono, anche se si perdono un po' sotto CGI sempre più evidenti, scene spettacolari e misteri che non risultano molto misteriosi. Mi rendo conto che questa non è una stagione che può offrire una sorta di reboot. Sono anche felice che abbiamo la possibilità di concludere davvero le cose - ma è anche inevitabile che Stranger Things sia cresciuto in qualcosa di più grande e diverso rispetto a una volta. Come una volta hai attraversato una casa infestata inquietante, ora invece prendi un'auto da corsa.

Purtroppo, penso che questo secondo volume sia un po' peggiore del primo. Pensavo prima che sarebbe stato il contrario. Detto ciò, ci sono ancora alcune sequenze davvero buone, anche se questa volta i difetti sono diventati più evidenti. Se c'è una cosa che questo tratto prima del traguardo ha principalmente fatto riuscire, è a farmi entusiasmare per la finale. Quindi, quando i razzi si saranno spentiti la notte di Capodanno, mi siedo lì eccitata e incrocio le dita per un finale che mi renda davvero felice. Tornerò ovviamente se ci riuscirai.