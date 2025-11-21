Street Fighter 6 supera la barriera dei 6 milioni

HQ

Per otto mesi - da maggio 2023 a gennaio 2024 - i fan dei picchiaduro si sono davvero divertiti. Prima sono arrivati Street Fighter 6, seguiti da Mortal Kombat 1 e poi Tekken 6. Anche se quello di mezzo non sembra aver avuto lo stesso successo che Netherrealm e Warner speravano, ha comunque venduto oltre sei milioni di copie prima che il supporto venisse recentemente interrotto.

E ora Capcom sta festeggiando lo stesso traguardo con Street Fighter 6, che continua a crescere sempre di più. Via Instagram, ora condividono con entusiasmo la notizia che oltre sei milioni di giochi sono stati venduti, scrivendo:

"La nostra più profonda gratitudine a tutti coloro che sono scesi per strada e a tutti coloro che presto si uniranno a noi."

Il gioco ha raggiunto la soglia dei cinque milioni di copie fino a giugno, il che significa che ha venduto circa un milione di copie in cinque mesi. Poiché Street Fighter 6 continua a essere popolare e viene ampiamente giocato in tornei in tutto il mondo da appassionati entusiasti, possiamo tranquillamente supporre che sia solo questione di tempo prima che raggiunga i sette milioni, probabilmente già in primavera.

Avrebbe quindi quasi superato il suo predecessore. Street Fighter V ha venduto circa 7,8 milioni di copie dalla sua uscita nel 2016. Tuttavia, è stato rilasciato solo su PC e PlayStation 4, e non è disponibile su Xbox, a differenza del suo seguito.