Subnautica 2 è stato posticipato al 2026

Lo sviluppatore Unknown Worlds ha annunciato che, a seguito del recente cambio di leadership, debutterà anche il sequel Subnautica più tardi del previsto. Originariamente previsto per l'arrivo come titolo in accesso anticipato quest'anno, ora arriverà nel 2026 e il motivo è indicato come segue:

"Abbiamo ricevuto ottimi feedback su Subnautica 2 durante quei playtest. La community stava rispondendo bene all'ambiente, alle creature e alla storia, e si sentiva positiva riguardo alla direzione generale del gioco. Ci ha dato un'ottima indicazione che stiamo nuotando nella giusta direzione.

"Ha anche fornito alcune informazioni sul fatto che ci sono alcune aree in cui dovevamo migliorare prima di lanciare la prima versione di Subnautica 2 al mondo. La nostra community è al centro del nostro sviluppo, quindi vogliamo concederci un po' di tempo in più per rispondere a più feedback prima di rilasciare il gioco in accesso anticipato".

Con questo ritardo in mente, lo sviluppatore ha rivelato cosa possiamo aspettarci da Subnautica 2. Ci è stato mostrato un primo frammento di gameplay e per aggiungere a questo sono state fatte alcune promesse su contenuti aggiuntivi che saranno presenti quando il gioco arriverà eventualmente in una data indeterminata.

Unknown Worlds spiega: "Ora che Subnautica 2 uscirà nel 2026, saremo in grado di aggiungere più biomi, più potenziamenti per veicoli, strumenti aggiuntivi, espandere la nostra storia e includere più creature da scoprire."

In caso contrario, aspettatevi altri aggiornamenti nel corso dell'anno, incluso il prossimo Dev Vlog che arriverà più tardi del previsto.