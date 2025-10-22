Svezia e Ucraina firmano un accordo storico sui caccia Gripen

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Svezia e l'Ucraina hanno compiuto un altro passo avanti verso l'approfondimento della loro cooperazione in materia di difesa, con la firma di una lettera di intenti da parte di entrambe le nazioni che potrebbe portare alla consegna di un massimo di 150 caccia Gripen di fabbricazione svedese a Kiev.

L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa congiunta presso gli stabilimenti di Saab in Svezia, a cui hanno partecipato Kristersson e Zelensky. Kristersson ha descritto l'accordo come la base per un "accordo molto ampio sull'industria della difesa" che potrebbe estendersi per i prossimi 10-15 anni.

"Probabilmente tra i 100 e i 150 aerei da combattimento del modello Gripen E che stanno iniziando ad essere prodotti", Ha detto Kristersson, aggiungendo che il primo aereo potrebbe essere consegnato all'Ucraina entro tre anni.

Zelensky ha accolto con favore la decisione, sottolineando che il Gripen rimane un elemento chiave nella strategia dell'Ucraina per rafforzare le sue capacità aeree durante il conflitto in corso. "Il Gripen è una priorità per il nostro esercito", ha detto.

Il nuovo accordo segna un'inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando la Svezia ha sospeso i suoi piani di inviare jet Gripen in Ucraina a seguito delle richieste delle nazioni partner di concentrarsi invece sul dispiegamento di F-16 americani.