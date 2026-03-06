Tatuaggi, trucchi oscuri e loadout arrivano nella terza stagione di Skate

HQ

Probabilmente sei già a conoscenza della recente controversia che circonda Skate e della sua imminente prossima stagione, dato che il titolo rilanciato per skateboarding riporterà la sua isola tutorial come extra a pagamento per un periodo limitato, nonostante le promesse precedenti che non sarebbe stato così, mentre lo sviluppatore Full Circle è stato colpito da licenziamenti...

Sono state settimane difficili per il gioco, ma se continui a giocare regolarmente, potresti essere curioso di sapere cosa porterà in generale la terza stagione quando inizierà il 10 marzo. L'ultimo trailer approfondisce questo argomento.

A parte l'Isola di Grom e il "aggiornato" Skate. Passando come abbiamo già riportato, possiamo aspettarci che la Stagione 3 aggiunga equipaggiamenti così potrai facilmente passare da un look e un aspetto diversi, mentre i tatuaggi renderanno ancora più facile rendere il tuo pattinatore tuo. Guardando al gameplay, i trucchi oscuri debuttano all'inizio della stagione, tra cui prese ossue, flip oscure e scivolate osse, con i trick senza ossa che stanno anche migliorando la loro reattività e comportamento. Infine, viene introdotta la modalità di gioco Speedlines per sfidare i giocatori con sfide tecniche e a cronometro in tutta San Van e sull'Isola di Grom.

Guarda tutto questo in azione nel nuovo trailer qui sotto e prima della data di inizio della terza stagione il 10 marzo.