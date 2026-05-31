Tempo sullo schermo - giugno 2026

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L'estate è arrivata e sai cosa significa... La stagione dei blockbuster è arrivata. Sì, ci sono alcune prelibatezze per gli appassionati di TV e cinema nel corso di giugno 2026, ma il tema di questo mese è senza dubbio i grandi debutti cinematografici, di cui c'è qualcosa che probabilmente attirerà il tuo interesse ogni singola settimana. Ci sono drammi epici, commedie esilaranti, avventure cosmiche e documentari assurdi, quindi non perdiamo tempo e passiamo all'ultimo episodio di Screen Time.

Come sempre, vale la pena sapere che abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di uscite nel Regno Unito, quindi assicurati di controllare localmente per annunci e informazioni accurate.

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Maestri dell'Universo - 3 giugno

Per cominciare abbiamo l'attesa adattamento live-action di Masters of the Universe, una storia epica che porterà i fan a Eternia e vedrà come He-Man e i suoi alleati più stretti si uniscano per liberare la terra dalle morse del malvagio Skeletor. Con un cast stellare che include Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Jared Leto e altri, Masters of the Universe punta a diventare il blockbuster d'avventura del mese, un titolo che dovrà conquistare con una dura concorrenza.

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Clarkson's Farm: Stagione 5 [Prime Video] - 3 giugno

Che lo ami o lo odi, Jeremy Clarkson sa come realizzare una televisione coinvolgente, ed è per questo che continuiamo a tornare ogni estate su Prime Video per il prossimo capitolo della sua esilarante docuseries, Clarkson's Farm. Con episodi che usciranno a lotti durante il mese, la prossima stagione vedrà Clarkson, Caleb e il resto del team continuare a mettere sotto i riflettori l'agricoltura britannica e ciò che serve per mettere cibo sulla tavola dei consumatori in tutto il paese.

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La leggenda di Vox Machina: Stagione 4 [Prime Video] - 5 giugno

Un'altra serie di Prime Video che offrirà episodi a serie per tutto giugno, l'animato The Legend of Vox Machina torna questo mese per altre avventure fantastiche basate sulle celebri campagne Dungeons and Dragons di Critical Role. Riportando il cast di icone del doppiaggio, questo capitolo della storia riprende un anno dopo gli eventi della terza stagione ed esplora un mondo dopo la separazione di The Vox Machina.

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Film Horror 6 - 5 giugno

Abbiamo dovuto aspettare anni che questo franchise iconico tornasse al cinema, ma finalmente è arrivato il momento che Scary Movie torni nelle sale di tutto il mondo. Con parodie esilaranti e sketch basati su iconiche proprietà horror, questo film stellare con leggende di ritorno come Anna Faris, Regina Hall e Marlon Wayans cercherà di attingere a successi moderni come Longlegs, Wednesday, Squid Game e altri. Aspettatevi umorismo straziante in questo sesto capitolo della serie.

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Cape Fear [Apple TV] - 5 giugno

Molti conosceranno questa storia considerando gli eccellenti film precedenti, ma presto Cape Fear tenta di fare il primo passo con Apple TV che sfrutta il potere di Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson, per una storia che esplora come un assassino condannato cerchi di infiltrarsi e vendicarsi di una famiglia di avvocati sposati che originariamente lo aveva portato dietro le sbarre.

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Giorno della Divulgazione - 12 giugno

Non vediamo molti film diretti da Stephen Spielberg al giorno d'oggi, quindi quando uno arriva al cinema dobbiamo apprezzarlo con ogni fibra del nostro essere. A tal fine, l'iconico regista torna al genere fantascientifico per offrire una storia che esplora come un gruppo di persone coraggiose cerchi di rivelare al mondo che in realtà non siamo soli nell'universo. Sfruttando l'elemento timoroso di questa premessa, Disclosure Day cercherà di coinvolgere e sconvolgere questo giugno.

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Toy Story 5 - 19 giugno

Ci sono già stati molti regali nostalgici offerti ai fan questo giugno, ma Pixar ora si unisce alla conversazione con il quinto capitolo della saga Toy Story. Questo capitolo riunirà Woody, Buzz, Jessie e il resto del gruppo, e vedrà come vivono in un mondo in cui la tecnologia sta sempre più catturando l'attenzione dei giovani e sostituendo i giocattoli tradizionali. Naturalmente, essendo un film di Toy Story, aspettatevi che questo film offra un cast estremamente ricco e immagini animate di altissima qualità.

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House of the Dragon: Stagione 3 [HBO Max] - 22 giugno

È stato un anno intenso per i fan di Game of Thrones, dato che l'eccellente Cavaliere dei Sette Regni ha debuttato all'inizio del 2026, seguito dal ritorno di House of the Dragon questo giugno. La serie fantasy torna per la sua terza stagione, dove vedremo i sovrani Targaryen continuare a combattere tra loro nel tentativo di assicurare il Trono di Spade, indipendentemente da chi feriranno, uccideranno o brucieranno nel processo.

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Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria: Stagione 2 [Netflix] - 25 giugno

Netflix aveva in programma di offrire tre stagioni televisive per la sua versione live-action di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, con ogni stagione adattata a una delle tre stagioni dell'originale animato. Questo giugno, la parte centrale della storia più ampia debutterà, con la seconda stagione che vedrà Aang e la banda continuare a combattere contro la letale Nazione del Fuoco, che continua a mettere pressione e a soffocare il mondo più ampio.

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Supergirl - 26 giugno

L'Universo DC è stato un po' stagnante poiché non c'è stato un nuovo capitolo da quando Peacemaker si è concluso lo scorso autunno, ma fortunatamente la donna di domani è qui per salvare la situazione, dato che Supergirl di Milly Alcock debutterà a fine giugno per offrire un'intensa avventura cosmica in cui vedremo l'eroe di Krypton affrontare pirati spaziali e cacciatori di taglie, e per il resto di esplorare le sue origini più oscure prima di riuscire a raggiungere la Terra.

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Jackass: Best and Last - 26 giugno

È la fine della strada per la leggendaria banda degli Jackass. Dopo decenni passati a mettere a rischio il proprio corpo per offrire comicità e umorismo straziante, il team di Jackass è pronto a presentare un'ultima serie di buffonate in cui nulla è fuori discussione. Non per i deboli di cuore o per chi ha un umorismo più riservato, Jackass: Best and Last punterà a scioccare, emozionare, instar e intrattenere quando debutterà nelle sale a fine giugno.

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The Bear: Stagione 5 [Disney+] - 26 giugno

È la fine della strada per Carmy Berzatto e la sua stravagante collezione di chef. L'ultima stagione di The Bear debutterà presto su Disney+, con il quinto e ultimo capitolo che concluderà la storia e, si spera, offrirà una conclusione appagante a questo acclamato progetto drammatico. Con questo finale in mente, aspettatevi tantissime urla, delizie culinarie suggestive e cameo di celebrità mozzafiato, tutto mentre l'eccentrica famiglia Berzatto e i loro amici si salutano.

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E così è tutto. Un altro capitolo di Screen Time è nei libri. Assicuratevi di tornare tra qualche settimana quando vedremo cosa il luglio 2026 riserva agli spettatori e agli utenti dei servizi di streaming.