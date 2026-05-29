The Evil Column: Con il ritorno di Silent Hill e il continuo dominio di Resident Evil, stiamo di nuovo facendo festa come se fossimo il 1999

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Benvenuti a The Evil Column, la nuova rubrica horror di Gamereactor, dove io, grande fan del mondo horror, esplorerò gli angoli più oscuri del genere, attingendo ai peccati del passato e agli orrori del futuro. E sì, ci saranno anche raccomandazioni e liste. Aspettati una nuova rubrica 3-4 volte l'anno. Tutto qui.

Il 1999 è stato un anno storico per il survival horror. Resident Evil aveva avuto un enorme impatto sul genere e ne aveva in gran parte definito i primi giorni, ma il 23 febbraio un nuovo gioco emerse dalla nebbia che ridefinì cosa potesse essere un survival horror. Ho già scritto e condiviso il mio legame speciale con il primo gioco di Silent Hill, quindi se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, vi consiglio di leggerlo. In breve, parla di tre amici, una casa vacanze, un Volkswagen Maggiolino e un parcheggio buio, e in questo contesto non è così importante perché non si tratta di me, ma di Silent Hill e Resident Evil.

Mentre Resident Evil canalizzava in gran parte il colorato genere horror hollywoodiano – pensa a Romero senza il commento sociale acuto, o a The Thing di Carpenter – Silent Hill tendeva più a registi d'autore come David Lynch o Jacob's Ladder di Adrian Lyne, con il suo approccio più surreale e psicologico al genere. Silent Hill era più cupo e più terrificante, ma anche più coinvolgente dal punto di vista emotivo con la storia di un padre disperato alla ricerca della figlia. E mentre l'attenzione di Resident Evil sulle armi biologiche è profondamente radicata in qualcosa di concreto e (nei giochi) orientato scientificamente, Silent Hill ha portato alla luce la logica onirica e le esplorazioni metafisiche.

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Per alcuni anni, le due serie hanno gestito una splendida corsa insieme, spingendo il genere in grande evoluzione, forse meglio esemplificato dal gioiello narrativo Silent Hill 2 e dal salto quantico nel gameplay che Resident Evil 4 ha raggiunto. Ma dopo l'uscita di Silent Hill 4: The Room e, in effetti, di Resident Evil 4, le due serie pionieristiche sono precipitate in termini di qualità. Konami sciolse Team Silent per affidare la responsabilità di Silent Hill agli sviluppatori occidentali nel tentativo di attrarre un pubblico più ampio, il che portò a titoli per lo più generici che erosero la rilevanza culturale della serie. Infatti, a tal punto che la serie non ha ricevuto un nuovo gioco per un intero decennio.

Resident Evil se la cavò un po' meglio e non scomparve mai, il che ovviamente va attribuito anche alla strategia più costante di Capcom rispetto alla Konami, ossessionata dal pachinko, ma Resident Evil 5 e soprattutto il 6, nonostante buoni cifre di vendita, non riuscirono affatto a essere all'altezza dell'eredità orgogliosa della serie, e sebbene gli spin-off Revelations 1 e 2 fossero stati commercializzati come un ritorno alle vecchie virtù, Soffrono ancora del design snello che caratterizzava la serie in quegli anni, e nessuno dei due è esattamente un capolavoro.

Ma dopo quasi un decennio e mezzo senza un capolavoro, Resident Evil 7: Biohazard è risorto dalla palude, guidato dal nuovissimo RE Engine, che ha sostituito il MT Framework e gettato le basi per la ormai leggendaria "rinascita di Capcom". Resident Evil 7: Biohazard è tornato alle sue radici e si è concentrato sul puro horror (anzi, in misura ancora maggiore rispetto alle "radici" stesse), ma è stato in particolare l'ambientazione del Sud, e in parte la prospettiva in prima persona, a renderlo molto più fresco rispetto ai giochi successivi a Resident Evil 4.

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Da quella pubblicazione, la serie ha, in gran parte, cresciuto sempre di più. Due anni dopo Biohazard, Capcom ha lanciato il primo gioco della serie di remake con enorme successo, che viene pubblicato tra i nuovissimi giochi principali. I remake del 2 e del 4 sono magnifici, mentre il 3 è stato, a onor del vero, un po' deludente, e sebbene Resident Evil Village sia un gioco disomogeneo, offre anche alcuni punti di forza fantastici. Casa Beneviento, per esempio, è ancora secondo me la cosa più terrificante che la serie abbia mai prodotto.

Nonostante il fronte generalmente forte che i nuovi giochi Resident Evil hanno formato, penso sia giusto criticare lo slancio narrativo della serie. I tre remake sono, per loro natura, retrospettativi, ma mi irrita un po' che sia Biohazard che Village sembrino una deviazione narrativa scenica, dove ci sono sicuramente cose nuove ed entusiasmanti da vedere lungo il percorso, ma l'impazienza di tornare in carreggiata si fa notare man mano che si fa sentire.

Quindi voglio qualcosa di nuovo e fresco che contemporaneamente faccia avanzare una delle saghe più assurde della storia del videogioco. Potrebbe sembrare che stia parlando con entrambi i lati della bocca, ma Resident Evil Requiem in realtà presenta una soluzione interessante, seppur non del tutto perfetta. Funziona al meglio quando giochiamo nei panni della nuova protagonista, Grace Ashcroft, che è la star indiscussa della parte più eccellente del gioco, il Rhodes Hill Chronic Care Centre. A differenza di Ethan Winters di Biohazard e Village, Grace è un'ottima aggiunta al cast di Resident Evil, e il suo personaggio—al tempo stesso fragile e risoluto—è fatto su misura per l'esplorazione classica di Resident Evil che Rhodes Hill offre. La location ricorda molto sia Spencer Mansion che RPD, ma poiché, nei panni di Grace, devi affrontare il compito in modo diverso dalle versioni più giovani di Jill, Chris, Leon e Claire - soprattutto all'inizio - la sensazione è fresca. Questo vale anche per l'approccio sia ai nemici stalker sia agli zombie normali che, pur mantenendo i loro vecchi tratti, hanno molta più personalità di prima.

La prima metà di Requiem non aggiunge molto alla mitologia complessiva, ma posso garantirvi che questo cambia quando Leon irrompe sulla scena e si lancia in un frenetico viaggio nei ricordi a Raccoon City. Qui abbiamo slancio e nuove rivelazioni, e anche se non tutte arrivano così bene come potrebbero, apprezzo che la serie stia nuovamente accelerando il ritmo della storia principale, anche se quella parte non è forte quanto la spettacolare visita ospedaliera di Grace.

Sebbene Resident Evil sia in pieno svolgimento da diversi anni ormai, le cose sono state diverse per Silent Hill. Ma dopo un paio di tentativi di ritorno a malapena e completamente falliti con Ascension alla fine del 2023 e The Short Message all'inizio del 2024, le cose sono finalmente decollate quando, con sorpresa di molti, Bloober Team è riuscito a portare il miglior gioco della serie a un pubblico moderno in modo per lo più brillante. Sì, era troppo lungo, e forse la storia non colpì così forte come all'inizio del nuovo millennio, ma Silent Hill 2 Remake resta comunque uno dei migliori giochi del genere degli ultimi anni.

Ma una cosa è riportare la gemma legacy sotto i riflettori, un'altra è offrire orrori completamente nuovi. Ecco perché è stato estremamente importante per la serie quando Silent Hill F lo scorso autunno è riuscito a portare la serie in una direzione completamente nuova. Spostando l'azione nel Giappone degli anni '60, i poco conosciuti Neobards e Ryukishi07 hanno dimostrato che un gioco Silent Hill può facilmente svolgersi fuori dalla città omonima e anche fuori dagli Stati Uniti, e comunque sembrare una parte naturale della serie. Il sistema di combattimento forse non era del tutto preciso, ma l'ambientazione, l'atmosfera e in particolare la storia – che affrontava il controllo sociale, la gelosia e la liberazione femminile – sono così incredibilmente forti che il risultato è un gioco che può competere con i titoli di Team Silent.

Silent Hill f è un ottimo segno, perché dimostra il coraggio necessario per mantenere fresca una serie. Ed è anche un buon segno che, sebbene Konami non abbia le capacità di sviluppo interne di Capcom, abbia comunque un piccolo team che lavora insieme ai partner assunti per i giochi Silent Hill. E parlando di partner, sembra che il genio della serie, Motoi Okamoto, abbia sviluppato una migliore abilità nel scegliere quelli giusti. Dopo i flop di The Short Message di Hexa Drive (che, tra l'altro, ha diretto lui stesso) e Ascension di Bad Robot, Bloober e Neobards si sono rivelati scelte molto migliori, e il prossimo Townfall probabilmente ha il miglior partner fino ad oggi sulla carta nella forma di Screen Burn Interactive, che con il suo precedente nome No Code ha sviluppato gli ottimi thriller indie Stories Untold e Observation. Townfall sembra promettente e, con il suo approccio più tattile e l'ambientazione cittadina scozzese, sembra destinato a spingere nuovamente i confini della serie. E se ti piace qualcosa di più classico, Bloober è in arrivo con un altro remake. Il prossimo è l'originale Silent Hill, e la storia più tangibile di quel gioco si adatta ancora meglio ai polacchi rispetto al più etereo Silent Hill 2.

Certo, potrebbe essere che entrambi i giochi falliscano e Silent Hill sia precipitato in un'altra crisi, ma al momento le prospettive sono rosee e le prospettive della serie sembrano buone. E tutti noi appassionati di horror possiamo considerarci fortunati per questo. Come yin e yang, le due serie hanno qualità molto diverse, e il panorama horror è ancora più meravigliosamente distorto quando entrambe ne fanno parte. Anche se si potrebbe desiderare che altre serie al di fuori dell'indie possano davvero lasciare il segno (incrocio le dita che Alan Wake 3 diventi un giorno realtà). Ma fino ad allora, è bello vedere i miei ricordi horror nostalgici dell'adolescenza in piena forma. Quindi portate altri traumi personali, battute agghiaccianti, città infestate e sinistre organizzazioni ombra. Sono pronto per tutti!